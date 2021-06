Como proteger animais de estimação durante a temporada de furacões

As dicas de proteção ao seu animal de estimação durante a temporada de furacões

Confira as dicas do veterinário Eric Weman de como proteger o seu animal de estimação durante a temporada de furacão. Saiba qual a rota de evacuação, evitando transtornos; como alimentar e medicar o seu cão e gato, além de outras informações imprescindíveis

Da Redação

Estação Aérea da Guarda Costeira dos EUA informa a população que, se precisar evacuar durante a temporada de furacões, nunca deixe seus animais de estimação em casa, é importante ter um plano que inclua hotéis e abrigos que os aceitem, bem como um abastecimento de emergência de comida, água e até medicamentos especiais para ajudá-los a lidar com sua fobia de trovão.

Eric Weman, proprietário e veterinário do “Everglades Animal Hospital” em Davie, disse que as preparações para animais de estimação são semelhantes às para pessoas em termos de comida, remédio e água.

“Mais do que tudo, devemos ser proativos. Meu principal conselho é que todas as pessoas que têm um animal de estimação com doenças crônicas, como diabetes ou problemas cardíacos, tenham remédios suficientes, pois não se sabe por quanto tempo as farmácias e clínicas veterinárias ficarão fechadas se um furacão atingir a terra ”, recomendou.

Os animais de estimação também precisam das mesmas necessidades de água e comida que as pessoas e é importante que se alimentem do que costumam comer para evitar dores de estômago, se comerem outro tipo, o que é um problema, já que não podem ter assistência médica naquele momento, segundo ao veterinário.

Outra sugestão de Eric Weman é conversar com o seu veterinário sobre “bichinhos que têm fobia de trovão, de tempestade. Existem medicamentos prescritos que ajudam a aliviá-los, pelo menos temporariamente. ”

Weman destacou a importância de vacinar e desparasitar a tempo, certificando-se de aumentar os mecanismos de identificação com um crachá com seu nome e número de contato e um microchip que é registrado com o nome do dono do animal e da clínica onde é visto regularmente por um veterinário.

“Então com isso há duas opções de comunicação quando alguém encontra o cachorro ou o gato. No microchipfinder.com , se alguém o encontrar, poderá descobrir a origem do microchip. Aumente os mecanismos de identificação”, alerta o veterinário.

Rota de evacuação com animais

Saiba como escolher abrigo seguro – “Petswelcome” tem um planejador de rota de emergência para pessoas e animais de estimação que permite estabelecer uma saída de evacuação em hotéis que aceitam animais de estimação e abrigos em certas áreas.

É recomendável ter essa rota muito antes de uma tempestade chegar e salvá-la para que esteja pronta para referência imediata quando necessário. Você pode acessá-lo a qualquer momento, usando seu computador ou telefone celular.

“Recomendamos que escolha um destino que ache que o levará a um terreno mais seguro, mas não tão longe que possa percorrer longas distâncias por muitas horas em más condições climáticas. Sua rota inicial será uma estimativa baseada no conhecimento de sua área, experiência anterior e onde você acha que precisa ir para estar seguro ”, sugere o Petswelcome.

O portal oferece uma lista de abrigos que aceitam animais de estimação, mas esclarece que muitos deles estão disponíveis quando necessário, e só porque um abrigo pode estar na lista nem sempre significa que estará aberto no momento da emergência.

Em relação aos abrigos, deve-se notar que muitos municípios que podem ser os mais afetados por serem muito suscetíveis às marés altas e inundações não possuem abrigos por questões de segurança.

Por isso, é importante que você verifique também as autoridades locais, bem como as atualizações de rádio e jornais.

O veterinário Weman explica que se for decidido ir para um abrigo que aceite animais de estimação, as pessoas devem encher uma gaiola onde o animal se sinta confortável e tomar medidas extremas de proteção, além de seguir as instruções do abrigo.

Ajuda ao seu cão

O Departamento de Serviços de Animais do Condado de Miami-Dade lançou uma série de eventos para ajudar os proprietários de animais de estimação afetados financeiramente pelo COVID-19 a garantir que seus animais de estimação estejam prontos para a temporada de furacões de 2021, oferecendo kits gratuitos de preparação, vacinas e microchips no Douglass Park, em Miami.