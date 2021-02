Como lidar com a ansiedade na pandemia; Bíblia em 36 idiomas, gratuita.

Como enfrentar a quarentena e lidar com a ansiedade; a disponibilidade da Bíblia em 36 idiomas

Sete ferramentas práticas para lidar com a ansiedade entre outros males causados pela pandemia. A “Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas” – em 36 idiomas – pelas Testemunhas de Jeová vem sendo distribuída gratuitamente em todo o mundo. Todos os detalhes em matéria especial

Da Redação

A ameaça de contrair ou transmitir uma doença fatal – Covid-19 –, e os desafios adicionais de ansiedade e isolamento, tiveram um impacto imenso em pessoas de todas as origens. Para ajudar a resolver essa situação, o site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, está apresentando Sete ferramentas práticas enfrentar a situação, através do vídeo intitulado “Epidemias — O que você pode fazer?”. Métodos práticos para lidar emocional e espiritualmente com os efeitos da pandemia. Há também, a “Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas”, gratuitamente.

Importância do equilíbrio – Desde o início da pandemia, o jw.org apresenta informações destinadas a ajudar pessoas de todas as idades e origens a permanecer calmas, informadas e saudáveis. Com conteúdo em 1.028 idiomas sem precedentes, o site também aborda perguntas frequentes e aponta para a garantia bíblica de um futuro maravilhoso.

Links para Sete ferramentas práticas: “Epidemias — O que você pode fazer? Como vencer a fadiga da pandemia”; “Como lidar com o isolamento social” e, “A Bíblia pode me ajudar se estou com depressão?”, entre outros tópicos, estão disponíveis no site.

Segundo Robert J. Hendriks III, porta-voz das Testemunhas de Jeová, nos EUA, “desde o início da pandemia, muitos sentiram que suas vidas estão fugindo de seu controle. O material no site ajuda pessoas de todas as idades e origens a ter sucesso ao lidar com seus sentimentos usando a eterna sabedoria encontrada na Bíblia”, ressalta.

Portanto, aqueles que não têm uma Bíblia podem baixar uma cópia ou lê-la gratuitamente no site jw.org – nenhuma inscrição ou informação pessoal é necessária.

Bíblia em 36 idiomas

A união de líderes religiosos – Já está sendo preparado o lançamento da “Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas” – em 36 idiomas – pelas Testemunhas de Jeová. Isso irá demarcar o maior número de lançamentos em vários idiomas, desde a sua primeira tradução, publicada em 1950. Isso também ultrapassa seus esforços de tradução em 2020, quando lançaram a Bíblia em 33 idiomas.

Segundo os tradutores, “Tradução do Novo Mundo” é publicada, inteira ou em parte, em 195 idiomas. O marco no trabalho de tradução ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2020, quando Geoffrey Jackson, membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, anunciou a conclusão da primeira Bíblia completa em “Linguagem de Sinais Americana”(ASL).

“Pelo que sabemos, as Testemunhas de Jeová é a primeira organização ou grupo de pessoas a lançar a Bíblia completa em ASL. E provavelmente isso significa que é a primeira Bíblia completa em linguagem de sinais no mundo, e na história da humanidade ”, complementou Geoffrey.

Na década de 1940, as Testemunhas de Jeová começaram a trabalhar na tradução para o inglês moderno. O objetivo principal de seus esforços de tradução tem sido a restauração do nome de Deus – Jeová –, aos mais de 7.000 lugares na Bíblia onde outros tradutores o substituíram por títulos como “Senhor”.

Lançamento da versão revisada

Distribuição gratuita – Em 2013, as Testemunhas lançaram uma versão revisada da “Tradução do Novo Mundo” que, entre outras coisas, usa uma linguagem atualizada para facilitar a leitura. A linguagem simplificada também facilitou os esforços de tradução. O trabalho de tradução é realizado por equipes de tradutores voluntários que atuam nas áreas onde essas línguas são faladas.

O trabalho de tradução, publicação e impressão das Testemunhas de Jeová é financiado por doações voluntárias. Isso permite que disponibilizem a “Tradução do Novo Mundo” gratuitamente em todo o mundo. Estudiosos e linguistas, que examinam as traduções, geralmente ficam impressionados.

Serviço

Bíblia, gratuitamente, em várias traduções

Website oficial – jw.org.