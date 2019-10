Edição de outubro/2019 – p. 40

Como evitar erros na decoração

A decoração perfeita de uma sala é difícil de atingir, mas não impossível. Muitos detalhes precisam ser observados. Muitas vezes, é justamente um pequeno erro que arruína o design de um cômodo, como um quadro na altura errada ou uma luminária mal posicionada. Por isso, vou sugerir algumas dicas para evitar os erros mais comuns na decoração, e que tanto prejudicam a harmonia do espaço.

Veja os erros na decoração da sala e saiba como evitá-los:

Escolher o sofá errado

Uma boa sala começa com um ótimo sofá. Dicas para escolher o sofá certo : Sempre observar a altura do assento (não pode ser muito baixo, a ponto de ficar difícil de se sentar ou levantar) ; desenhar um esboço dos móveis na sala antes de comprar o sofá; comprar por impulso até funciona com acessórios e mesinhas, mas nunca com sofá; escolha modelos simples, fáceis de combinar e sem muitos detalhes ou ornamentos; preste atenção na qualidade do tecido e se tem forma atemporal. Observe o tamanho do sofá e das poltronas, salas muito espaçosas exigem sofás grandes e ou vice versa.

Deixar a sala com cara de showroom

Outro erro comum é decorar a sala como se tivesse sido comprado tudo na mesma loja. É importante mesclar elementos novos e vintage, pequenas peças com personalidade para criar uma sala individualizada e interessante. Exponha pertences que fazem parte de sua vida e, ao mesmo tempo são bonitos e contam a sua história.

Tapete muito pequeno

Um dos mais ofensivos erros na decoração para os especialistas é um tapete pequeno ou de tamanho equivocado. Tapetes grandes podem ser caros, mas é um dos aspectos mais importantes da sala.

Dicas para escolher o tapete certo: Salas geralmente precisam de um tapete de 2,5m x 3 m ou até maior, dependendo do tamanho do cômodo.

Exceto se sua sala for realmente minúscula, nunca use um tapete menor de 2m x 2,5 m. Um tapete de 1,5 m x 2 m fica bom ao lado da cama, na cozinha ou no hall de entrada, mas nunca na sala.

Layout mal planejado

Uma decoração equilibrada não significa que tudo deve estar milimetricamente ajustado, afinal, você tem milhares de ângulos e direções para posicionar os seus móveis de um jeito despojado. Tudo vale para quebrar o aspecto endurecido que o excesso de simetria pode dar ao espaço e tornar tudo mais aconchegante. Cuide do tamanho adequado dos móveis para sua sala. Não tenha medo de experimentar, mova os sofás, mesas e tudo que pode mudar de lugar. Tente mistura de estampas, texturas e estilos, que podem fazer com que o seu ambiente continue harmônico, mas com muita atitude.

Quadros mal posicionados

Os quadros dispostos de maneira errada estragam o design da sala facilmente. É muito difícil não notá-los.

Dicas para pendurar quadros de maneira correta: Na maioria dos casos, o certo é pendurar o quadro na altura dos olhos, mas há exceções. Por exemplo, se o pé direito for muito alto ou muito baixo ou você for muito alto. Se você dividir a parede em 4 partes, o quadro deve estar no terceiro quadrante de baixo para cima.

Perfeita demais para ser usada

Ter uma sala de estar de enfeite ficou no passado. As salas devem se encaixar nas necessidades do dia a dia dos moradores da casa. Dicas para a sala ser bonita e usável : escolha tecidos duráveis e gostosos de toque.; escolha tecidos apropriados se tiver crianças e pets.; tenha espaço para guardar as coisas, como brinquedos, caso tenha crianças, controle remoto e livros.

Pouca luz

A luz natural é a melhor forma de clarear o seu ambiente, mas ela não dura durante todo o dia e pode não incidir na sua sala, dependendo da época do ano e das construções ao redor. Na falta de sol, é preciso investir em outros pontos focais para clarear o ambiente. Solução: Seja estratégico quanto aos pontos de luz. Você não precisa apostar em um lustre grande, mas pode espalhar.