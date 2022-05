Palestra “Empreenda com Propósito e Leveza”, traz a Orlando Beatriz Machnick, CEO da “BM Finance Group”

No próximo dia 27 será realizada em Orlando a palestra “Empreenda com Propósito e Leveza”, com Beatriz Machnick, especialista em precificação e finanças e CEO da “BM Finance Group”. Será promovido o curso “Método MAC”, sobre gestão do tempo

Empreender é um passo essencial para o empresário brasileiro, que busca metas de crescimento nos EUA. Evidente, com a orientação adequada o investidor poderá ver o seu negócio crescer e prosperar com leveza e propósito, atingindo patamares privilegiados no mercado de negócios. Esse é o tema da palestra, “Empreenda com Propósito e Leveza”, que Beatriz Machnick, especialista em precificação e finanças e CEO da “BM Finance Group”, com sede em Curitiba (PR), abordará no próximo dia 27 de maio em Orlando.

Beatriz também promoverá o curso “Método MAC”, que tem mobilizado advogados em todo o Brasil, que vão à Curitiba (PR) para aprender sobre gestão do tempo, gestão das emoções e gestão de recursos.

Além da palestra em Orlando, a executiva conta com uma filial da “BM Finance Group” em Nova Iorque, onde atende clientes brasileiros com consultoria e gestão financeira. A especialista destacará em suas palestra como trazer leveza para o mundo dos negócios, sem deixar de lado o propósito.

“A leveza, muitas vezes, é deixada de lado, mas fica mais presente quando se define o propósito. Quando ele vai além da geração riqueza a qualquer custo. Isso coloca em segundo plano a vida pessoal, familiar e, até mesmo, a saúde”, orienta.

Segundo Beatriz, o propósito também dá um direcionamento mais claro para a equipe e proporciona um ambiente leve, mas para isso, é preciso ir além da missão, visão e valores. A empresa precisa ter uma resolução.

“É fundamental para uma empresa que as habilidades não só técnicas, mas também comportamentais de seus colaboradores sejam exploradas. A marca corporativa é a soma destes talentos individuais e essas habilidades influenciam diretamente atendimento ao cliente”, completa.

“Mais do que gerar riquezas, é essencial que seja construída uma história, que pode ser perpetuado por gerações: isso é o legado. É muito gratificante ver nosso trabalho ultrapassando fronteiras que sempre sonhamos. E quando vemos que as pessoas desejam nossa atuação de maneira mais próxima, faz com que a nossa dedicação em atendê-los, fique maior também. Estamos bem ansiosos e com muito gás para alavancar nossa filial”, finaliza.

História

Beatriz Machnick é professora, contadora, especialista em Controladoria e Finanças, mestre em Governança e Sustentabilidade. CEO e fundadora da “BM Finance Group” com sede em Curitiba e presença em 23 estados do Brasil. Pioneira da metodologia de “Formação de Preços na Advocacia” com a tríade dos livros de gestão na advocacia: Gestão Financeira na Advocacia – Teoria e Prática (2020), Valorização dos Honorários Advocatícios – O Fortalecimento da Advocacia através da Gestão (2016) e Honorários Advocatícios – Diretrizes e Estratégias na Formação de Preços para Consultivo e Contencioso (2014). Professora na Escola Superior da Advocacia e na “Ordem dos Advogados do Brasil.”

Serviço:

Palestra Empreenda com Propósito e Leveza – 27 de maio às 6:30pm

GFG Orlando – 9755 Delegates Drive, Orlando, FL, 32837

Inscrições e informações: site https://www.financasjuridicas.com.br/empreenda-com-proposito-e-leveza/,

Pelo e-mail beatriz@bmfinancas.com.br

Instagram (@biamachnick).