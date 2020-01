Edição de janeiro/2020 – p. 40

Como decorar sua casa no inverno

Preparar a casa para a chegada da nova estação é um ato de amor: investir em cores, texturas, tapetes, cercar-se de objetos com história ou mesmo inventar um jardim particular traz aquela sensação de acolhimento essencial para afastar o desânimo nos dias cinzas. Com algumas mudanças pontuais é possível evocar o espírito hygge e aproveitar os ambientes da melhor maneira, mesmo no frio.

Use e abuse das mantas e almofadas para decorar a casa. Elas são curingas na decoração, mas no inverno elas são protagonistas de composições aconchegantes;

Tapetes por todos os lados;

Invista em cores quentes;

Use texturas diferentes;

Use velas e lâmpadas de cores quentes.

Se você gosta de um look despojado e pessoal, aposte nas mantas de tricô ou crochê, que estão em alta e vão dar um toque artesanal à sua decoração. Agora, se o que você quer é acrescentar mais sofisticação, escolha tecidos mais finos, como o algodão, a malha e o jacquard, mas se você for de estilo despojado e quiser encher a casa com mantas bem fofinhas, use os tecidos de microfibra ou os modelos em pelego. A sua casa vai ficar muito mais quentinha, com um visual romântico perfeito para o inverno. A manta que enfeita o seu sofá pode também virar cobertor na hora da pipoca.

Tapetes sem tédio

Investir em um tapete novo é um jeito rápido e fácil de aquecer a casa na temporada mais fria do ano. Se preferir algo mais ousado, pode optar por tapetes estampados, também é uma ótima maneira de mudar a decoração em minutos.

Sem medo das cores

Cores também podem ajudar a afastar o frio. Investir em alguns pontos coloridos também vale. Que tal pintar o teto ou uma parede da sala com uma cor quente para um efeito fora do comum?

Valorize objetos com história

Neste inverno, reserve um espaço charmoso para armazenar livros e outros itens que tenham valor sentimental. Discos, objetos garimpados e recordações de viagens também ajudam a compor ambientes acolhedores e cheios de história.

Invista na decoração com plantas

Qualquer lugar fica mais aconchegante com plantas. Aproveite a tendência da urban jungle para criar um jardim para chamar de seu. Comece com plantas fáceis de cuidar e invista em vasos e suportes para decorar a casa. Falta de espaço não é problema: aqui você pode se inspirar e planejar um belo jardim suspenso.

Que tal um mix de estampas?

Alerta de tendência para o xadrez e estampas florais que estão com tudo na decoração. Quer saber como usar? Também vale investir nos acessórios. Nesta sala de jantar, o xadrez, invade dando um toque aconchegante ao ambiente.

Uma casa quentinha é um convite para descansar e passar momentos muito aconchegantes. Com mudanças simples e poucos elementos como mantas, almofadas e luzes, é possível ter um ambiente super confortável, com a beleza da decoração de inverno. Siga as nossas sugestões e deixe seu lar perfeito para o frio! Até a próxima!