Comentário ofensivo de Biden gera polêmica; microfone estava ligado

Joe Biden se desculpou com o correspondente da Fox na Casa Branca, Peter Doocy

Joe Biden teria ficado irritado com pergunta do correspondente da Fox na Casa Branca, Peter Doocy, e revidou com comentário ofensivo. O microfone do presidente estava ligado e gerou polêmica

Da Redação

Foi um lapso, mas ocorreu durante coletiva na Casa Branca, na segunda-feira, quando o presidente Joe Biden se irritou ao ser questionado sobre a inflação do país. O microfone estava ligado e o desabo de Biden, com o posicionamento intransigente do correspondente da Fox na Casa Branca, Peter Doocy, pôde ser ouvido. O clima foi constrangedor, mas o presidente depois se desculpou pelo lamentável episódio.

Durante a coletiva, Biden estava diante de um grupo de jornalistas exaltados, com perguntas sobre inflação, criando certo tumulto na sala de imprensa. O comentário polêmico do presidente veio enquanto os repórteres gritavam perguntas ao sair da Sala Leste após uma reunião do Conselho de Concorrência da Casa Branca sobre os esforços para baixar os preços.

Foi quando o correspondente da Fox na Casa Branca Peter Doocy perguntou a Biden: “Aceitaria uma pergunta sobre inflação? Acha que a inflação é uma responsabilidade política no meio do mandato?”

O presidente teria ficado irritado com Doocy, expressando um comentário que pôde ser ouvido pelos repórteres, pois o microfone estava ligado. Foi um lapso lamentável: o correspondente da Fox foi chamado de “imbecil”, seguido de um palavrão.

Mas Biden fez questão de se desculpar com o correspondente da Fox, ligando para Doocy para pedir desculpas por sua declaração.