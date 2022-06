Com música na série ‘Stranger Things’, Kate Bush volta às paradas de sucesso após 40 anos

A cantora britânica Kate Bush, que fez sucesso nas décadas de 80 e 90, voltou a figurar nas paradas depois que ‘Running Up That Hill (A Deal with God)’, de 1985, entrou na trilha sonora da série Stranger Things, da Netflix.

Desde maio, a música só cresce e chegou a atingir o primeiro lugar das paradas britânicas, o quinto lugar da prestigiosa Billboard Hot 100, nos Estados Unidos (posição que Kate jamais havia atingido na carreira), e está em primeiro entre as músicas mais tocadas no Spotify, com cerca de um milhão de execuções diárias. Com a viralização nas redes sociais, vídeos marcados com a hashtag #RunningUpThatHill chegaram a ser reproduzidos mais de 530 milhões de vezes.

Cena de Stranger Things

A faixa aparece em diversos capítulos da quarta temporada da série, em cenas para da personagem Max (Sadie Sink) e é parte do álbum “Hounds of Love”. A canção, lançada há 37 anos, também chegou a ser remixada para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas a notoriedade da canção só se deu agora com uma nova geração de fãs para a artista.

Muito reservada, a cantora que aos 63 anos vive longe dos holofotes, conseguiu se tornar a artista feminina mais velha a alcançar a primeira posição no Reino Unido. Em 2014, ela chegou a fazer 22 shows em Londres, e os ingressos para as apresentações se esgotaram em apenas 15 minutos.

Em seu site oficial, Bush disse que essa experiência é algo que mexeu com ela.”Nunca havia passado por algo assim antes”. “É tudo muito emocionante”, escreveu a artista.