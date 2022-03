CEO José Paulo Pereira da Silva, visionário que tem beneficiado estrangeiros no aprendizado do inglês

A renomada “Ideal English School inaugura sede na International Drive, em Orlando, com capacidade para 700 alunos. O CEO José Paulo Pereira Silva fala da metodologia revolucionária que tem beneficiado estrangeiros no aprendizado do inglês preparando-os para serem Cidadãos Globais (Global Citizen)

Da Redação

Qual a fórmula para o sucesso? É necessário estabelecer metas para transpor barreiras e alcançar a plenitude profissional? O CEO José Paulo Pereira da Silva, da “Ideal English School”, irá inaugurar a nova sede da escola, agora na International Drive, em Orlando, com capacidade para 700 alunos. O evento acontecerá na quarta-feira, 23, a partir das 18h, quando convidados visitarão as modernas dependências do complexo de ensino – 10 salas de aulas, lousa digital e tecnologia de ponta para atender um aprendizado prático e com resultados altamente relevantes.

O método de ensino revolucionário da “Ideal English School”, criada pelo empresário, tem ajudado os estrangeiros com dificuldades em falar o inglês, rompendo de vez com barreiras que dificultam a potencialização não só de brasileiros, como também pessoas de outras nacionalidades, no mercado de trabalho americano. E o que representava um entrave na comunicação verbal, tornou-se solucionável – um passo para a libertação completa.

“Desenvolvi uma metodologia que é prática e simples, funcional. No aprendizado do inglês o primeiro passo é ouvir, depois falar, ler e escrever. Este processo não é aplicado nas escolas de inglês dos Estados Unidos. O inglês aqui não é orientativo. O aluno precisa da conversação para deslanchar e então obter os resultados que ele precisa para crescer no país. Nós preparamos o aluno para crescer”, ressalta José Paulo.

“Na ‘Ideal English School’ tem um piano de cauda, e a cada quinze dias vamos ter aulas de inglês com música. O aluno vai ouvir a música, depois irá cantá-la. É a prática do escutar, ouvir antes de falar. O aluno receberá um envelope com a letra da música que ele vai ouvir. O aluno também poderá sugerir a música que ele desejar”, informa.

“Também vamos ter aulas com comidas típicas de países. Alguém irá falar sobre esses países, das respectivas culturas e curiosidades. O aluno vai ouvir as explanações para depois falar, através de procedimento interativo. Para aprender o inglês, tem que ser divertido, empolgante! E para isso, levaremos os alunos para um camping, onde ele poderá ouvir e falar, de forma interativa e descontraída ”.

“A meta da ‘Ideal English School’ é que o aluno domine o idioma inglês da forma mais adequada e tenha mais oportunidades no mercado de trabalho, nas areas de Real State, entretenimento, turismo, gastronimia, bem como na construção civil e outros. Ensinamos o aluno a ser um cidadão Global (global citizen). Ampliando as possibilidades de melhor assimilação da língua, cultura e hábitos americanos. Ninguém deve ficar refém do medo. Têm pessoas que têm medo de atender ao telefone por não saber falar o inglês”, complementa.

Hoje, a “Ideal English School” está em Orlando, e planeja fincar bandeiras em Miami, Tampa, Boca Raton, Jacksonville, Windermire, Kissimmee, Celebration, Los Angeles e Newark (NJ). “A diretriz é termos dez mil alunos em cinco anos em nossas unidades. Estamos trabalhando para isso, e vamos chegar lá. ”

Olhar visionário

Natural de São Paulo e radicado em Orlando, onde mora com a família, José Paulo Pereira Silva fundou o “Grupo Ideal Trends”, que se tornou um dos maiores conglomerados da América Latina com 30 empresas em diferentes nichos: Educação, cosméticos, marketing, odontologia, tecnologia e outros – com clientes em mais de 30 países.

Lembra o empresário que quando se mudou para Orlando, em 2018, tomou conhecimento, através de um artigo, que 89% dos brasileiros que residem nos EUA só falam português – Comunidade brasileira é de 1,8 milhão. E que a maioria trabalha em excesso, sem tempo para estudar o idioma. No Brasil, adianta José Paulo, apenas três por cento da população falam o inglês, e que na Comunidade hispânica, 80% não falam o inglês.

“São pessoas com potencial técnico, mas que não se expandem no país porque não dominam a língua. Muitas escolas aqui não têm uma metodologia adequada para essas pessoas. As escolas têm o inglês técnico, preparatório para o aluno ingressar na faculdade.”

“O nosso diferencial é que o aluno tem um método adequado para falar o inglês, com aulas de conversação, o que é fundamental no aprendizado. Na nossa sede em Orlando, por exemplo, a metodologia é um sucesso e já temos mais de 100 alunos, e estamos nos preparando para crescer com novas unidades para melhor atender aos alunos”, comemora.

Indagado sobre viver em Orlando com a família, a escolha da Flórida para expandir seus negócios, José Paulo foi enfático: “Escolhi Orlando para me estabelecer aqui com a família porque é um ponto com uma logística muito boa. Temos aqui uma Comunidade brasileira atuante, e a nossa meta, como foi falado, é ajudar a nossa comunidade, dando aos estrangeiros oportunidades de crescimento profissional”, ressalta.

Escritor de destaque

“Lições para Construir Negócios Exponenciais”, sucesso de vendas

José Paulo, também é escritor com mais de 20 livros lançados no Brasil e recentemente lançou duas novas obras, “Lições para Construir Negócios Exponenciais” ” voltada para empreendedores e o livro, “Segredos do Poder”, que ajuda a pessoa a compreender o verdadeiro Poder para ser bem sucedido!

Você leitor que quer saber mais sobre este grande empreendedor, pode encontrar sua biografia traduzida para o inglês e espanhol na Amazon!

Serviço

Ideal English School

7411 International Drive – Orlando – FL – 32819