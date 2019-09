Edição de setembro/2019 – p. 10

Colunista do “Nossa Gente” nomeada Delegada da ANI

A Colunista do “Jornal Nossa Gente”, Vanessa Caetano – “Celebrando a Vida – Viver bem” –, foi nomeada Delegada Regional em Orlando pela “Associação Nacional e Internacional de Imprensa” – ANI – com sede no Rio de Janeiro, através do convite do presidente Roberto Monteiro Pinho, em reconhecimento ao seu empenho pela informação, ela que também é responsável pelo “Mídia América” – grupo que agrega profissionais da comunicação – atualmente com 170 mídias. “Foi privilégio o convite que recebi do presidente da ANI, e aceitei prontamente. É uma reviravolta no meu trabalho, e, agora, mais do que nunca vou estar empenhada junto aos colegas que atuam nos diversificados segmentos da comunicação, seja no jornal impresso, em revistas, no rádio, na televisão, nas redes sociais. Todos os que trabalham na área da comunicação são bem-vindos! Juntos, somos mais fortes”, comemora Vanessa.

A nomeação de Vanessa Caetano aconteceu no último dia cinco de setembro e, desde então está em ritmo acelerado de trabalho, inclusive, no momento do encerramento desta edição organizava o ‘‘Encontro de Mídias” em Orlando, como ocorre anualmente. Em meio aos telefonemas e detalhando tarefas, a colunista conversou com o “Nossa Gente”, oportunidade em que externou agradecimentos ao CEO da empresa de Comunicação, Paulo Souza, pela chance primordial da sua carreira. “Trabalho há dez anos como colunista do ‘Jornal Nossa Gente’, e só tenho que agradecer ao Paulo Souza pela oportunidade que me concedeu de escrever, de informar sobre os eventos na cidade, abrindo-me portas em Orlando”, ressalta Vanessa.

A colunista reconhece que, como Delegada Regional da ANI, terá alcance valioso para expandir metas, exercitando de forma oficial, questões fundamentais nos meios de comunicação. “O grupo ‘Mídia América’, que deu continuidade ao primeiro grupo que criei com profissionais de imprensa, o ‘Mídia Orlando’, não é oficializado. É um grupo de amigos que se comunicam entre si. Como delegada nomeada, posso atuar com muito mais força e respaldo na aérea da comunicação”, informa Vanessa que promove anualmente o “Encontro de Mídias”, em Orlando.

Explica Vanessa que além de ter sido nomeada Delegada Regional em Orlando, também foi designada pela ANI para atuar como Presidente de Comunicação Especial de jornalistas – colunistas, fotógrafos, etc – nos EUA.

Quanto ao “Mídia América”, que a colunista considera ferramenta multiplicadora de extrema importância, completará três anos de atividades no próximo dia 27 de setembro, quando será oferecido almoço de confraternização para convidados, com a presença do presidente da ANI, Roberto Monteiro Pinho. “O prefeito, inclusive, colocará na agenda oficial da cidade o ‘Dia da Mídia América’, reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais de comunicação”, celebra Vanessa.

Sobre os trabalhos desenvolvidos pelo “Mídia América”, a delegada pontuou as seguintes atividades durante o ano: “em março, dia oito, comemoramos o ‘Dia Internacional da Mulher’, reunindo as mulheres que trabalham na comunicação. Já no mês de setembro, celebramos o aniversário do grupo, com ‘Encontro de Mídias’, e, no mês de dezembro, no dia seis, realizamos a entrega do prêmio “Mídia América World”, aos profissionais que se destacaram nas respectivas áreas de atuação”, relata.

Curitibana, Vanessa Caetano reside há 18 anos em Orlando, e é formada em Turismo, tendo trabalhado como Guia de Turismo no Brasil – e países que integram o Mercosul. Atuou como Guia Disney – formação com mestre Ginha Nader. Ela é Web design e Gráfico design. Make up professional – Design de sobrancelha formada pela “Training Center Lady & Lord”. É tradutora profissional e membro do ATA – Associação de tradutores americana – e produtora de eventos. “Administrei a empresa de exportação para projetos da Petrobras, ‘Marshall Export’, e adquiri experiência de cinco anos em comércio exterior com as maiores empresas de projetos e usinas da Argentina, China e Brasil”, pontua a colunista.