Priscilla Triska, CEO @bis_entertainment e Broker Associate, celebrou seu aniversário em grande estilo no Espaço Beach Bar Orlando.



A festa aconteceu no último sábado, 28 de Maio. Foram 7 horas de festa com o Tema #prisunset, 200 convidados e uma mega estrutura, open bar e 4 station de comidas deliciosas.

Veja na galeria abaixo o registro da super festa:

FOTOS : IS IMAGEM SOLUTIONS