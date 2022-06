COLUNA NOSSA GENTE || COMUNIDADE BRASILEIRA – EVENTOS || Vanessa Salmeron – Midia America

Aconteceu no dia 9 de junho, em Orlando, a coletiva de imprensa oficial do “Congresso Internacional Plano Perfeito”, realizada na Ideal English School Orlando.

O evento foi apresentado por Renata Miranda e contou com a presença de 13 dos 28 palestrantes, além de Marcelo Bianchini (idealizador do congresso). A coletiva teve apoio do Grupo Mídia America.

Fotos: Vanessa Caetano