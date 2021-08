Coletiva de imprensa e o show de Fernando & Sorocaba em Orlando

Bom público prestigiou o show da dupla Fernando & Sorocaba, no “Legends”, em Orlando

A primeira coletiva de imprensa da dupla Fernando & Sorocaba, organizada pelo Grupo “MÍDIA AMÉRICA”, no Espaço Elementar Outdoors”, reuniu os profissionais de imprensa de Orlando. A emoção dos sertanejos de voltar aos palcos. O show que abriu a turnê dos cantores nos EUA, aconteceu sábado (21), no “Legends”

Texto – Vanessa Caetano Salmeron

Fotos – Lucas Chueri e Carol Rodrigues

A dupla Fernando & Sorocaba desembarcou no dia 19 de agosto nos EUA, para uma turnê internacional de cinco shows – sendo que a primeira apresentação aconteceu em Orlando, sábado (21). Na sexta (20), foi realizada uma Coletiva de Imprensa com os sertanejos, no “Espaço Elementar Outdoors”, organizada pelo Grupo “MÍDIA AMÉRICA”, reunindo os profissionais de imprensa de Orlando.

A primeira coletiva da dupla reuniu representantes de sete órgãos de comunicação no exterior: “Nossa Gente newspaper”, “MÍDIA AMÉRICA, “DNA Magazine”, “US Brazil Magazine”, “The Brazilian Times”, “SUNCOAST BRAZIL USA MAGAZINE” e “Rádio Flórida”.

Os cantores se sentiram à vontade para responder as perguntas, falando com emoção da expectativa de voltar aos palcos, sentir o carinho do público de perto, depois de quase dois anos afastados – devido as restrições da Covid-19. A turnê marca o reencontro dos sertanejos com a comunidade brasileira.

No show, que aconteceu no sábado (21), em Orlando, no “Legends”, abrindo a turnê contou com a produção de “Brasilio Shows” e “Sorriso Production.” O local, com capacidade para 2000 mil pessoas, seguiu todas as formalidades, e quantidade necessária para o distanciamento, recebendo um público de 1500 pessoas.

No momento, os EUA estão com a vacinação em curso, e as restrições são mínimas, com a vida voltando ao normal para shows e eventos no país.

O show da dupla Fernando & Sorocaba – com duração de 1h40 –, começou com a música de trabalho “Só Não Divulga”, incluindo no repertório alguns clássicos da carreira, também interpretando músicas de outras duplas, como os sucessos de Bruno & Marrone.