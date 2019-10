Edição de outubro/2019 – p. 37

Coletes no outono/inverno

O colete surgiu no século 18 e sempre foi muito usado pelos homens, que utilizam o colete por cima de camisas. Só no século 19 é que as mulheres começaram a usar essa peça. Mas foi nos anos 90 que ele ganhou destaque no universo feminino, onde a modelagem passou a ser feita para as formas femininas. Assim, surgiram os coletes jeans, camurça, com franjas, pelos, alfaiataria, couro… Vamos ver quais as maneiras mais interessantes de compor um look com coletes no outono/inverno para você arrasar nessa temporada.

Colete de pelo

Já vamos começar com o mais usado no outono/inverno, o colete de pelo. Funciona muito bem para os dias mais frios. Ideal para ser usado com uma ótima malha por baixo. Combina muito bem com camisas, vestidos e principalmente calças ou saias de couro. O colete de pelo dá um ar de elegância e ajuda muito a aquecer o corpo.

Colete de couro

Esse modelo traz um ar mais despojado ao look. Podem ser usados tanto com peças mais básicas, como com peças mais sofisticadas. A cor predominante desse modelo é a cor preta, mas usar coletes de couro em outras cores, como o marrom ou vinho, pode deixar o look ainda mais sofisticado. O colete de couro é perfeito para ser combinado com peças brancas.

Colete de tricô/lã

Usar esse modelo de coletes no outono/inverno torna seu dia muito aconchegante! Quentinho e cheios de conforto, essa peça é única, sendo muitas vezes artesanal, ideal para quem busca exclusividade. Fica maravilhoso com leggings, porém não é o modelo ideal para ocasiões mais formais.

Colete de alfaiataria

De corte mais formal, deixa o look mais sofisticado. Ideal para um dia menos frio, combina muito bem com camisas ou malhas mais finas. Dê preferência a modelos de cores mais clássicas, como preto, cinza e azul marino, ou padronagens clássicas como xadrez ou risca de giz.

Colete jeans

Modelo atemporal, pode ser combinado com diversos estilos. Dá um ar mais jovem e descontraído ao look. Ideal para um dia menos frio, combina muito bem com leggings, calças de couro, vestidos, tênis e botas.