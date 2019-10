Edição de outubro/2019 – p. 36

Coisas de Orlando celebra seis anos com transmissão ao vivo

O Coisas de Orlando – CDO –, o maior grupo do Facebook do mundo, com 363 mil membros, que disponibiliza canal de viagem para auxiliar pessoas com informações precisas na visita a Orlando, realizou encontro memorável no último dia 15 de outubro, no “CDO de Orlando Mad”, para celebrar seis anos de plena atividade. O evento contou com a presença de convidados e de 26 grupos do Brasil – teve transmissão ao vivo pelo Face –, se conectando com todos os demais grupos, demarcando rede importantíssima do CDO.

O fundador do CDO, Diego Talberg, externou agradecimento a todos, falando sobre a importância da comemoração que consolida o Centro de apoio ao turista, principalmente o brasileiro, em iniciativa inovadora que vem obtendo resultados satisfatórios. Ele lembrou que, “somos o primeiro canal brasileiro sobre Orlando a receber o selo de verificação do Facebook e o primeiro blog brasileiro sobre viagens a desenvolver um aplicativo próprio”.

Há seis anos em plena atividade, conta o fundador que a ideia do CDO conquistou adesões importantes, esclarecendo dúvidas de viajantes em questões fundamentais, caso, por exemplo, de mães que viajam com filho com diagnóstico de autismo, entre outras situações especiais.

“A família que vem a Orlando quer segurança ao deixar a zona de conforto no Brasil. Às vezes não fala inglês e precisa de auxílio. As perguntas frequentes são sobre companhia aérea, melhores atrações na cidade, os melhores parques e aonde ir para aproveitar ao máximo a viajem com tempo limitado”, informa. “A nossa função é orientar e esclarecer dúvidas, proporcionando segurança e tranquilidade na viagem dos sonhos”, complementa Diego Talberg.

O “Lounge CDO”, espaço físico interativo que funciona como Centro de Apoio ao Turista em trânsito em Orlando, dispõe de loja com produtos do CDO, espaço para as crianças, onde o turista poderá trocar informações e receber a devida atenção de sua equipe de apoio, os moderadores.

Durante a festa de comemoração dos seis anos do CDO, foi servida comida do “Camila’s Restaurant’, e mini burgers da nova hamburgueria que será inaugurar no “LBV Mall”. Também foram servidos cannolis do Antony Cannoli – o mais famoso cannolis da Zona Leste em São Paulo – que fará entregas em Orlando, a partir do dia 5 de novembro.