Os cines bebês, de pescoço preto, são as novas atrações do Lake Eola Park

Virou atrações os cisnes bebês, de rara espécie , colocados esta semana no Lake Eola Park, em Downtown Orlando. Eles são filhotes de Queenie – mamãe cisne que se destaca pelo pescoço coberto de penas pretas, que atrai a atenção dos visitantes

Da Redação

Em Downtown Orlando o Lake Eola Park é uma das atrações que fica na área de prédios de escritórios, distante dos parques temáticos, do glamour que turistas buscam ao desembarcar na terra da Disney. Um lago aprazível, com área verde, pessoas caminhando e cisnes que enfeitam o belo cenário. Mas, entre os cisnes, a Queenie – cisne que se destaca pelo pescoço coberto de penas pretas –, é uma atração à parte. Todos querem e aproximar e jogar migalhas de pão para atraí-la.

Passeios de pedalinho pelo Lago – Esta semana, a cidade de Orlando surpreendeu os visitantes do Lake Eola ao colocar no lago dois cisnes machos, de pescoço preto, filhotes da encantadora “Queenie”. Os cisnes bebês, segundo funcionários que cuidam do Lago Eola, são frutos do acasalamento de “Queenie” com um pretendente, de nome “Big Boy”.

Evidente que os novos integrantes dos cisnes que habitam o Lake Eola viraram atrações. Todos querem vê-los, mas todo cuidado é pouco e uma vigilância constante se mantém na área para evitar roubos – a espécie é rara.

E o processo de libertação da mãe e de seus filhotes no lago foi acompanhado por autoridades, a Comissária do “Distrito 4”, Patty Sheehan, e dos demais funcionários do Lake Eola.

Lembrando que o Lake Eola Park tem um lago extenso, podendo inclusive realizar passeios de barco a remo, tem os pedalinhos em forma de cisne – também local para apresentações, onde acontece o “Brazilian Day Orlando”.

O visitante poderá fazer caminhadas ao longo da calçada de 1,4 quilômetro ao redor do lago. O ponto central do lago é a “Linton E. Allen Memorial Fountain”, fonte reconhecida como um ícone oficial da cidade de Orlando. Há vários bons restaurantes nas proximidades.