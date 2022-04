Chuvas torrenciais, com granizo, alertam meteorologistas para este sábado na Flórida Central

Atenção moradores da Florida Central: chuvas torrenciais e raios frequentes serão as principais ameaças neste sábado à tarde e à noite, alerta Meteorologia

Da Redação

Segundo dados da Meteorologia, são esperados ventos fortes e chuvas torrenciais neste sábado à noite na Flórida Central. Entretanto, às probabilidades de que a tempestade comece a aumentar depois de cerca de 1 ou 2 da tarde não está descartada. Embora a ameaça geral de tornado seja baixa, é preciso que os moradores fiquem atentos. Essa ameaça limitada parece ser relativamente maximizada a leste de Orlando, apontam meteorologistas.

Chuvas fortes aparecem no sábado, com um adicional generalizado de 1-3″ de chuva – segundo dados meteorológicos. Quantidades mais altas isoladas serão possíveis. As inundações podem se tornar um problema, especialmente em áreas que receberam fortes chuvas na sexta-feira.

A chuva parece continuar durante a noite deste sábado – e parte da noite –, mas a ameaça do clima severo diminuirá gradualmente ao longo da noite. Depois de alguns aguaceiros no início de domingo, a maior parte da segunda metade do fim de semana será seca.