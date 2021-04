Chef Gordon Ramsay abrirá restaurante em Orlando, em agosto.

O polêmico e exigente Chef Gordon Ramsay quer conquistar novos clientes em Orlando

Conhecido por suas ácidas críticas e seu alto nível de exigência, o Chef Gordon Ramsay abrirá o seu primeiro restaurante em Orlando, em agosto, na International Drive. Destaque dos programas “Hell’s Kitchen” e “MasterChef”, Ramsay prepara cardápio especial para os novos clientes da Flórida

Da Redação

O polêmico e competente Chef Gordon Ramsay, dos programas “Hell’s Kitchen” e “MasterChef” da Fox, vai abrir restaurante em Orlando, em agosto deste ano. O anúncio já deixou muitos admiradores na expectativa, pois Ramsay irá inaugurar o seu conceituado “Fish & Chips”, no “ICON Park”, na International Drive. “Estou muito animado para dizer a vocês que estamos abrindo nosso primeiro ‘Gordon Ramsay Fish & Chips’ fora de Vegas, pela primeira vez, na bela Orlando”, anunciou o chef celebridade, no Instagram, oficializando a iniciativa.

Chef Ramsay prepara cardápio especial – Responsável por pratos que conquistaram paladares, o Chef Gordon – exigente ao extremo com seus subordinados na cozinha e com sabor impecável levado à mesa –, está preparando um cardápio especial para Orlando. Quer surpreender os novos clientes da Flórida com as delícias de suas receitas. “Eu prometo a você, você vai adorar.”

Se o menu for parecido com o que é servido pelo Chef Ramsay em seu restaurante em Las Vegas, os convidados da Flórida Central escolherão combinações que incluem peixe, lagosta e camarão, ou frango acompanhado de salgadinho marinho.

Vários molhos estarão disponíveis para escolher junto com chips especiais cobertos em sua escolha de chouriço, bacon, cheddar ou trufa e queijo parmesão. E para sobremesa, lista pop de pudim de caramelo pegajoso e Biscoff e shakes de amendoim.

Conhecido por suas ácidas críticas e seu alto nível de exigência, Ramsay também pode ser uma pessoa racional quando está fora do alcance das câmeras. Ele gosta tanto de um prato simples e tradicional como da alta cozinha, mas impõe alguns limites: considera que qualquer amante do bem comer deve degustar o melhor tempero, combinando com os ingredientes do prato.

Oportunidade de trabalho

Os profissionais da cozinha interessados em trabalhar com o Chef Gordon Ramsay, no seu primeiro restaurante em Orlando, para cargos de tempo integral e parcial, ​​podem enviar currículos para: jobs@grna.com.