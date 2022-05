Equipe do Centro Nacional de Furacões aponta os fenômenos para a próxima temporada de furacões

Segundo previsões do “Centro Nacional de Furacões (NHC)” dos EUA, a próxima temporada de furacões no Atlântico está “acima da média anual” e registrará quatro “grandes furacões”. Os fenômenos preocupam meteorologistas

Da Redação

Segundo divulgou o “Centro Nacional de Furacões (NHC)” dos EUA, as condições climáticas na bacia tropical do Atlântico, antes do início da temporada de furacões, terá atividade acima da média anual este ano. O boletim aponta que não é esperada a formação de ciclones tropicais para o Atlântico Norte, Mar do Caribe e Golfo do México durante os próximos cinco dias.

E embora a data oficial para o início da temporada de furacões na bacia do Atlântico seja 1º de junho, o observatório está avançando porque os ciclones parecem “desatualizados” há vários anos.

O “NHC” emite pelo menos quatro boletins diários durante a temporada de furacões, mas no caso de furacões na área, geralmente emite mais.

De acordo com a previsão anual divulgada em abril passado pela “Colorado State University (CSU)”, nos EUA, a próxima temporada de furacões no Atlântico terá atividade está “acima da média anual” e registrará quatro “grandes furacões”. Os fenômenos que preocupam e afetariam a próxima temporada de furacões

A meteorologista Andrea Romero explica as condições atuais que estão prontas para padrões de vento mais fortes antes da temporada de furacões que se aproxima.

A temporada de furacões na bacia do Atlântico, que termina oficialmente em 30 de novembro, registrará um total de nove furacões, que levam ventos de pelo menos 120 quilômetros por hora, quantidade superior à média de sete furacões.

O “Centro Nacional de Furacões” toma como referência as médias estabelecidas pela “US National Oceanic and Atmospheric”. O relatório prevê um total de 90 dias de tempestades, acima da média de 80 dias, bem como 35 dias de furacões, o mesmo que em 2020 e 2021, mas acima da média de 27 dias.

Será anunciada uma coletiva de imprensa em 24 de maio, no “Departamento de Gerenciamento de Emergências” da cidade de Nova York, no Brooklyn, informando sobre a previsão inicial para a temporada de furacões de 2022.

Os palestrantes darão a previsão oficial do governo do número de tempestades e furacões nomeados esperados para a temporada de furacões no Atlântico de 2022.