“Centro de Convenções de Orange County” abre 150 vagas de emprego

O “Centro de Convenções de Orange County” promoverá 83 eventos até o final de 2021

Os candidatos as150 vagas disponibilizadas pelo “Centro de Convenções de Orange County” poderão comparecer à “Feira de Emprego do Central Flórida” – Employment Council –, no dia 12 de maio, no “Central Flórida Fairgrounds” para entrevistas

Da Redação

Para atender a demanda de eventos de seu calendário até o final deste ano, o “Centro de Convenções de Orange County” – Convention Center (OCCC) –, abre oportunidades de empregos para 150 novos cargos, portanto, os interessados às vagas disponíveis já podem enviar currículo e se preparar para entrevistas. Segundo os organizadores do “OCCC”, os funcionários – 190 ao todo –, realocados em outras áreas do governo do Condado de Orange, começarão a retornar ao “Centro de Convenções”, entre maio e julho, devido ao contingente de programações de grande porte.

Com os eventos de Convenção voltando surpreendentemente rápido, o “OCCC” decidiu participar da “Feira de Emprego do Central Flórida – Employment Council”, em 12 de maio, no “Central Flórida Fairgrounds”. Na oportunidade, o Gerente de Operações, Hector Clemente, estará à disposição para entrevistas com os candidatos.

Conforme divulgou o “Centro de Convenções de Orange County”, cerca de 83 eventos já estão no calendário, até o final de 2021, mobilizando 810.205 participantes, projetados com US $ 1,58 bilhão em impacto econômico estimado para Orange County. Serão 14 Convenções, realocadas de outros lugares para quase 72.000 participantes, e US $ 187,5 milhões em impacto econômico para nossa comunidade.

Dentre os eventos de grande porte promovidos pelo “OCCC”, estão: “Vision Expo East” 06/02/21; “Competição Mundial de Ballet” (Ballet da Flórida Central) 2021 22/06/21; “KnowledgeFest Orlando” 25/06/21; “Premiere Orlando 2021” (maior impacto econômico) 17/10/21, entre outros.

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis para o “Orange County Convention Center” são estas:

Configuração de evento

Serviços ambientais

Utilitários de eventos

Rigging

Operações de cabine de pedágio

Serviços de expositor

Serviços Técnicos do Teatro Linda W. Chapin, Iluminação e Som

Operações de instalação

Técnicos de HVAC

Técnicos elétricos, hidráulicos e comerciais

Serviço

Mais informações sobre os empregos podem ser encontradas em www.occc.net/jobs.