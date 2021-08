Meire Damaceno, CEO da “Celebration Language Institute”, licenciada para conceder Visto F1

A “Celebration Language Institute”, em Orlando, foi licenciada pela Imigração dos EUA para oferecer – Visto de Estudante – F1 (Accredited by ACCET), a alunos estrangeiros que queiram aprender e aprimorar o inglês. Sob o comando da CEO Meire Damaceno, a escola tem método exclusivo de ensino, sucesso absoluto entre alunos

Da Redação

Sob o comando da CEO Meire Damaceno, a “Celebration Language Institute”, em Orlando, foi licenciada pela Imigração dos EUA para oferecer – Visto de Estudante – F1– (Accredited by ACCET), a pessoas no Brasil e de outros países, que queiram aprender – aprimorar –, o inglês. Há nove anos atuante na Flórida – fundada em 2012 –, a “Celebration” é hoje referência no país, com um método de ensino diferenciado, voltado para conversação – menos aulas gramaticais –, o que lhe confere sucesso do aprendizado através da comunicação.

Aprendizado com método exclusivo – “É importante o diálogo entre alunos, a comunicação; a conversação é um estímulo importante do aprendizado, e esse tem sido o nosso diferencial. A ‘Celebration’ também foca nas necessidades individuais do aluno, em aprimorar o seu inglês. Temos um método que trabalha essa necessidade individual, seja na área business, tecnológica ou médica. Assim sendo a escola atende o profissional no seu meio de atuação”, complementa.

Formada em inglês pela “University of Central Florida”, com bacharelado em Inglês e Mestrado em Leitura e Pedagogia, Meire se formou por uma “Suma Cum Laude”, é ME.d – Master em Educação –, o que lhe confere mestria no ensino do inglês. “Estou há vinte e cinco anos nos Estados Unidos, mas dou aulas há trinta e seis anos. O meu trabalho começou no Brasil, mas quando cheguei aqui, fiz faculdade de inglês e mestrado para aprimorar os meus conhecimentos da língua inglesa. As coisas aconteceram de forma muito positiva.”

Uma equipe campeã – Lembra Meire que um fato histórico ocorreu na sua trajetória: foi a primeira aluna da sua turma na faculdade, conseguindo destaque entre 6.800 alunos, na terceira maior faculdade dos EUA – ‘Suma Cum Laude’ –, onde estudam 72 mil alunos e conta com 12 mil funcionários. E entre tantos alunos, a brasileira se sobressaiu, esteve à frente no aprendizado. Isso a levou a dar aulas de inglês por quase 10 anos em uma High School americana.

Meire alcançou popularidade na Flórida, pelo seu carisma e o carinho que recebe de pais e alunos. Foi chamada de “Prefeita”, pela sua liderança no trabalho.

Agora com a carta de autorização da Imigração – oficializada em 31 de maio de 2021 –, para conceder o Visto de Estudante F1 aos alunos, a “Celebration” deu um passo importante no universo da Educação dos EUA, resultado do bom trabalho e empenho de Meire e de seu corpo docente.

“Para que a escola recebesse essa autorização, de conceder o visto de estudante, foi uma longa caminhada, defendendo tese e passando por entrevistas para conseguir acreditação. Foi um processo muito minucioso junto a Imigração, e evidente, a minha formação em inglês foi fundamental para que a escola fosse reconhecida”, acrescenta Meire.

Indagada se há restrições quanto a idade para se conseguir o Visto de Estudante ou mesmo estudar na “Celebration Language Institute”, disse Meire que, “em qualquer idade você pode estudar – aulas presenciais ou on-line. O aprendizado não restringe à idade, desde que a pessoa esteja apta a aprender. Normalmente, o meu curso dura três anos, e nesse período o aluno estrangeiro poderá permanecer nos Estados Unidos; poderá trabalhar até vinte horas por semana. O aluno precisará cumprir a carga horária de dezoito horas semanais.”

Teste de avaliação

“O aluno passa por um teste de avaliação para precisarmos qual o seu nível de aprendizado. Em que estágio do inglês ele melhor se encaixa. A matrícula pode ser feita a qualquer momento, quando o aluno decide estudar. Temos também aulas on-line, com alunos do mundo todo. A escola recebe muitos alunos estrangeiros, o ano todo. O mundo vem a Orlando!”

Quanto ao Consulado Americano, para a liberação do Visto F1, com a pandemia, esclarece a CEO que, “o Consulado americano está concedendo visto de estudante; já está em atendimento a estudantes que queiram vir estudar nos Estados Unidos. As pessoas podem se informar direto no Consulado do seu país de origem ”, orienta.

Meire Damaceno ministra palestras educacionais e tem um número grande de seguidores em suas redes sociais. “As pessoas têm sede de informação, e eu estou sempre pronta a responder e ajudar os que me procuram.”

Meire Damaceno também comanda uma escola de reforço, a “CLASS”, onde o aluno passa por um período de aulas complementares para impulsionar o seu aprendizado. A “CLASS” realiza testes vocacionais, consultorias educacionais, preparação para o TOEFL, SAT e ACT , abrindo campo de oportunidades aos alunos do mundo inteiro.

Serviço

Celebration Language Institute

Endereço: 6735 Conroy rd. Suite

Whatsapp: (407) 435-8915