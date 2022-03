Uma série de eventos em Orlando marca as celebrações de “St. Patrick’s Day” com arte e muita diversão

As comemorações de “St. Patrick’s Day”, nesta quinta, 17, terá atrações com food trucks, música ao vivo, galerias e arte ao vivo com entrada gratuita no “Orange County Regional History Center”. O “Disney Springs” terá evento especial para celebrar a data. Confira as dicas que “Nossa Gente” preparou para você!

Da Redação

Bares, restaurantes de Orlando já se preparam para as comemorações de “St. Patrick’s Day”, nesta quinta-feira,17, após paralisações devido a Covid-19 que interromperam as tradicionais festividades. Muitos empresários locais dizem que finalmente estão se recuperando, mas que foram dois anos difíceis. No centro da cidade, e em toda a Flórida Central as celebrações prometem food trucks, música ao vivo, galerias e arte ao vivo com entrada gratuita no “Orange County Regional History Center”, no centro de Orlando.

O “Disney Springs” terá evento especial para celebrar o “St. Patrick’s Day”. O festival anual “Mighty St. Patrick’s” está de volta este ano, no “Raglan Road Irish Pub & Restaurant.” O cliente terá a chance de desfrutar do melhor do talento irlandês, uma variedade de cervejas e coquetéis, pratos irlandeses clássicos e muito mais. Um festival imperdível.

Momentos de descontração durante as comemorações nesta quinta-feira

A novidade no menu deste ano é um seltzer produzido localmente, chamado “So Berry Les”. Um seltzer leve e refrescante infundido com morango local da Flórida e suco de limão. Disponíveis também, cerveja irlandesa e, claro, a clássica Guinness, disponível para aguçar o seu apito.

Melhores bandas

Ao passar pela “Raglan Road” e ouvir música irlandesa, aproveite para curtir o Festival deste ano, que conta com algumas das melhores bandas da Irlanda, incluindo Jig Jam, conhecido por sua marca cativante de CeltGrass; a Lisa Canny Band, misturando pop e hip-hop com ritmo tradicional irlandês e Emerald Shore, música tradicional vibrante. Para detalhes completos do festival, visite: raglanroad.com.

Nesta quinta-feira, a “Raglan Road” será aberta às 10h, acomodando os visitantes por ordem de chegada, com couvert de US$ 20 para maiores de 18 anos. Para aqueles que planejam comemorar durante as outras datas do festival. As reservas são incentivadas e podem ser feitas pelo aplicativo “My Disney Experience” ou pelo telefone 407-938-0300.