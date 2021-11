Desafio duplo para o ator Cauã Reymond na nova novela “Um Lugar ao Sol”

Será um desafio em dose dupla para Cauã Reymond, que irá interpretar dois personagens simultâneos – os gêmeos Cristian e Renato –, na nova novela da Globo, “Um Lugar ao Sol”. O ator estará realizando o último pedido de sua mãe, que morreu de câncer em 2019

Da Redação

Novembro é um mês de novidades na Globo Internacional, destacando-se a novela “Um Lugar ao Sol”, com estreia marcada dia 8, que traz Cauã Reymond como protagonista. Será um desafio em dose dupla para o ator, que irá interpretar dois personagens simultâneos – os gêmeos Cristian e Renato –, em uma história que reúne todos os elementos que os novelistas adoram. Imagine o irmão rico e o irmão pobre, obviamente vivendo em realidades diferentes. Os irmãos, com a morte da mãe, são enviados para um orfanato – apenas um deles é adotado por uma família de posse.

Cauã e o irmão Pável Reymond – Indagado sobre este novo trabalho, após seis anos afastado das novelas, Cauã Reymond fala com entusiasmo do desafio que terá pela frente. “Por estar voltando às novelas depois de tantos anos, estava há seis anos sem fazer novelas, sabia que tinha um desafio enorme pela frente. Acho que é o trabalho mais difícil que fiz em termos de complexidade.”

“É o maior desafio da minha carreira até agora. Completamente diferente do outro processo, obras diferentes. Foi muito impactante porque um irmão é adotado e o outro não é. Fica um vazio, uma mágoa, de não ter tido a mesma oportunidade, ” disse o ator.

E mesmo tendo já ter feito dois personagens em uma mesma novela em outra oportunidade, Cauã revelou que desta vez, em “Um Lugar ao Sol” –dirigida por Maurício Farias e escrita por Licia Manzo –, não foi fácil – como muitos poderiam imaginar.

Par romântico com Alinne Moraes – “Tive ajuda de uma coach e comecei a ensaiar e trabalhar esses personagens com, pelo menos, três meses de antecedência. Isso faz parte do meu trabalho até por conta do tamanho do desafio – e por estar voltando às novelas depois de tantos anos quase seis anos sem fazer novela. Sabia que seria um desafio enorme pela frente”.

Último desejo da mãe

Em “Um Lugar ao Sol”, revela Cauã Reymond, estará realizando o último desejo de sua mãe na vida real, Denise Marques, que morreu em 2019 vítima de câncer e antes de partir pediu a Cauã e ao irmão para que permanecessem unidos. Portanto, o ator convidou o irmão, Pável Reymond, para participar da novela como seu dublê.

“Era um sonho da minha mãe, algo que ela falou no leito de morte, é até forte dizer isso assim: ela queria nos ver juntos em tudo, que nós ficássemos unidos para sempre. De alguma forma, a novela trouxe esse lugar sincero”, contou o artista emocionado.

Cauã e Pável são irmãos por parte de mãe e possuem oito anos de diferença. “Quando o Cauã tinha 14 anos, ele foi morar com o pai no Sul. Depois, ele foi trabalhar no exterior como modelo. Então, a gente ficou um longo período distante, mas ele me mandava cartões postais. A gente foi conviver mais quando eu vim para o Rio e chegamos a morar juntos antes de eu mudar de cidade para fazer faculdade”, lembra Pável.

“Hoje a gente tem uma família próxima, unida. Eu, ele, Sofia – filha de Cauã com Grazy Massafera – e nossa avó. Com toda certeza, a novela foi muito importante. Não só na nossa relação como irmão, mas de trabalho”, acrescentou.

Muitas emoções estão reservadas para a trama, incluindo o par romântico entre Cauã e a bela atriz Alinne Moraes. Ela será Bárbara, uma jovem rica e muito frágil, ela se casará com Renato, ou melhor, com Christian, que já estará ocupando o lugar do irmão.