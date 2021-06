Cathy e Robby Clay, do “Farmacy”, oferecem frutas e legumes de agricultores da Flórida Central

O casal Cathy e Robby Clay, da Flórida Central, trabalha incessantemente para conseguir que mais habitantes comam produtos locais – frutas e legumes – de plantios da região. Eles se transformaram no elo entre agricultores e consumidor

Da Redação

O casal Cathy e Robby Clay quer que moradores de Orlando conheçam os fazendeiros da Flórida Central, por esse motivo, trabalha incansavelmente para que os habitantes consumam mais produtos locais. A dupla administra o “Farmacy”, um mercado online que vende carne, produtos hortifrutigranjeiros e muito mais – tudo vindo de fazendeiros e produtores da Flórida Central.

O casal há sete anos trabalha nessa ideia, que surgiu quando Cathy e Robby iniciou sua própria operação de agricultura em pequena escala. “Estamos tentando conectar nossos agricultores locais às pessoas da comunidade para que possamos colocar os alimentos que eles estão cultivando e criando nas mãos das pessoas que estão aqui e que podem realmente comê-los”, disse Cathy Clay.

“Queríamos ter nossa própria fazenda, que iríamos chamar de ‘Farmacy’ e, por acaso, nos deparamos com uma área de dez acres. Comecei a me voluntariar lá para ver como seria ter nossa própria fazenda e, basicamente, descobrimos quais eram as dificuldades do agricultor local que tentava colocar seu alimento nas mãos da comunidade”.

O “Farmacy” aparece nos mercados de agricultores, mas por meio de sua loja online,. O casal agora, adicionaram um serviço de assinatura, permitindo que as pessoas recebam carne, frutas e vegetais enviados diretamente para suas casas em uma base regular.

“A cadeia de distribuição é literalmente o agricultor deixando-o em nossas instalações ou para mim. Não há intermediários ”, disse Robby Clay.

“Os fazendeiros estão realmente gratos por ter alguém que está fazendo isso, porque nos descobrimos sendo mais defensores dos fazendeiros”, acrescenta Cathy Clay. “Eles podem obter mais de seus produtos ao divulgarmos e ajudar as pessoas a entender por que devem comprar nessas fazendas e como isso vai afetar a elas e sua saúde.”

Serviço

