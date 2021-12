Carreta tomba e 54 imigrantes morrem. Tentavam entrar nos EUA

Os feridos da carreta que tombou na estrada de Chiapas foram socorridos pela Cruz Vermelha

A tragédia que causou a morte de 54 pessoas em transporte clandestino no México deixa as autoridades do país em alerta. Mais de 50 imigrantes que também estavam na carreta, ficaram gravemente feridos. O motorista perdeu o controle da direção

Foi uma tragédia a morte de 54 imigrantes – há mais de 50 feridos –, em transporte clandestino no México, que se chocou contra um muro e tombou em seguida. Homens, mulheres e crianças, a maioria da Guatemala, seguiam em uma carreta, na estrada de Chiapas, quando o acidente ocorreu, informaram fontes do Ministério Público estadual. O motorista do veículo perdeu o controle da direção.

Os corpos das 54 vítimas causaram indignação de autoridades do México

Os feridos, mais de 50 pessoas, estavam em situação drástica quando foram socorridos pela Cruz Vermelha, após o capotamento da carreta, segundo boletim do MP de Chiapas, estado fronteiriço com a Guatemala e principal ponto de acesso de migrantes em situação irregular no sul mexicano. A notícia causou indignação às autoridades local.

Andrés Lopes Obrador, presidente do México, lamentou o acidente em rede social, e isso reforça a necessidade do país de exigir o visto de entrada para evitar a imigração clandestina, rumo aos EUA. “Lamento profundamente a tragédia causada pelo capotamento de uma carreta em Chiapas, que transportava imigrantes centro-americanos. É muito doloroso. Envio um abraço às famílias das vítimas”, escreveu.

O presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, se pronunciou, pois as pessoas que perderam a vida eram do seu país. “Lamento profundamente a tragédia no Estado de Chiapas e simpatizo com os familiares das vítimas, a quem oferecemos toda a assistência consular necessária, incluindo repatriações”, escreveu Giammattei.

Excesso de velocidade

Segundo a agência France Presse, até o momento as autoridades não informaram a nacionalidade das vítimas, que viajavam amontoadas dentro da carroceria do caminhão, cujo motorista teria perdido o controle devido ao excesso de velocidade, detalham as autoridades locais.

Por determinação da presidência, a coordenadora nacional de Proteção Civil do México, Laura Vázquez, está se dirigindo ao local com uma equipe para ajudar nos trabalhos.

O governador do Estado Rutilio Escandón confirmou o acidente, ocorrido em um trecho da rodovia que liga a cidade de Chiapa de Corzo à capital Tuxtla Gutiérrez, e expressou sua solidariedade às vítimas. “Eu instruí para dar atenção e assistência imediata aos feridos. As responsabilidades serão determinadas de acordo com a lei”, escreveu Escandón em sua conta no Twitter.

O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns usados por traficantes de pessoas para introduzir essas pessoas em território mexicano, com o objetivo de chegar à fronteira norte do país e tentar atravessar para os EUA.