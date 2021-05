Robô garçom faz sucesso entre os clientes de restaurante em Miami e atende pelo nome de Astro

Conheça o garçom robô que atende pelo nome de Astro, e trabalha duro no “Sergio’s Restaurant”, em West Kendall – Miami. Carrega vários pratos, pede licença e diz obrigado aos clientes. Movido por sensores, tem auxiliado os funcionários humanos, levando comida à mesa com agilidade

Ele é ágil, carrega vários pratos de uma só vez – até mesmo na barriga –, e quando precisa passar entre os clientes, pede licença. Até parece cena de filme de ficção, mas trata-se do garçom do futuro, que atende pelo nome de Astro. Quem é ele? Um robô com estatura mais baixa do que o garçom humano – tem um metro de altura e 30 centímetros de largura, movido por sensores. Ele é um sucesso e tem atraído as atenções da clientela do “Sergio’s Restaurant”, em West Kendall – Miami –, onde trabalha duro.

Robô fala em vários idiomas – Segundo o CEO do “Sergio’s”, Carlos Gazitua, o robô garçom pode falar japonês, coreano e inglês, mas o fato de estar trabalhando em um restaurante cubano popular, atende em espanhol. E, eventualmente, aprenderá a cantar “Parabéns pra você” como todos aqueles garçons reais, garante Gazitua.

O robô Astro leva a comida até a mesa do cliente, mas não pode servir os pratos, geralmente auxiliado por uma garçonete. E se o local tem muita gente, o robô pede licença e em seguida agradece dizendo, obrigado.

Explica o empresário que como parte de um período de experiência de um mês, eles introduziram o Astro para ajudar a carregar bandejas de comida e devolver a louça suja para a cozinha. Os humanos ainda servem a comida aos clientes sentados. Lembra Gazitua que o robô não aceita gorjetas.

Ameniza a carga de trabalho – “O que a empresa aprendeu é que alguns funcionários se sentiam exaustos com a carga de trabalho extra que acompanha um restaurante com poucos funcionários. Alguns achavam que sempre corriam para a cozinha e vice-versa. Servidores de longa data disseram que suas costas e pulsos doíam de carregar pratos. O Astro foi contratado para suprir essa tarefa”, acrescenta.

Os executivos do “Sergio’s” entraram em contato com a “Bear Robotics”, empresa do Vale do Silício, especializada em robôs automatizados para a indústria de restaurantes e hotelaria. A experiência vem dando muito certo.

Mas o robô não ficará sozinho por muito tempo. Informa Gazitua que a Rede “Sergio’s” acaba de assinar um acordo com a empresa de tecnologia para contratar robôs para outras localidades do restaurante, no sul da Flórida. O objetivo, disse o empresário, é auxiliar os trabalhadores humanos, para melhor atendimento aos clientes.

“Por mais louco que pareça, acho que o robô vai nos dar mais oportunidades de ser humanos, porque o robô vai nos dar mais tempo para que possamos ter uma conexão pessoal com os convidados”, disse ele.

Serviço

“Sergio’s Restaurant”, West Kendall

8807 SW 107th Ave, Miami, FL 33176-1476

Fone – 1 305-275-2880