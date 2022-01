Cantora chilena faz sucesso em Nova York interpretando músicas brasileiras

Jimena Duran fala do amor pelo Brasil e da paixão ao cantar clássicos da bossa nova em seus shows

Carismática e apaixonada pelo Brasil, a cantora chilena Jimena Duran faz sucesso em shows em Nova York, interpretando músicas de Caetano Veloso, Luiz Gonzaga e clássicos da bossa nova. Ela canta sem sotaque e diz que aprimorou o português no período em que morou em vários estados brasileiros

Da Redação

Em Nova York, a cantora Jimena Duran faz sucesso entre brasileiros e americanos cantando bossa nova, interpretando sucessos musicais de Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros compositores consagrados da MPB. Mas o que há de tão especial nas apresentações de Jimena? Ela é do Chile, e declarou o seu amor pelo Brasil, pela nossa cultura.

E o mais surpreendente é que a chilena não tem sotaque algum quando canta em português – pronunciando cada palavra com precisão, impressionando quem a ouve com a sua bela voz. A artista revela que morou no Brasil para aprimorar o idioma e conhecer os nossos costumes.

Em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, Jimena Duran, que se apresenta acompanhada de seu quarteto musical em Nova York, é de Val Paraíso, no Chile, mas viveu em Vinha Del Mar. Ela revela que o primeiro contato com a música popular brasileira ocorreu quando ouviu um disco vinil da cantora Elis Regina, interpretando “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

“Fiquei impressionada com a voz de Elis e musicalidade de ‘Asa Branca’. Queria conhecer mais sobrea música brasileira, então passei a pesquisar, ouvir cantores do Brasil”, lembra.

Jimena foi para o Brasil para entender melhor o sotaque português, ouvir a música raiz e a bossa nova. Desembarcou em São Paulo, posteriormente seguindo para Minas Gerais, onde passou por várias cidades. Integrou-se com músicos locais, realizando shows em barzinhos e eventos, conquistando o público brasileiro com sua bela voz, simpatia e carisma.

Jimena e o saxofonista Alejandro Avilez durante show com clássicos da MPB

“Fiz uma turnê por alguns estados brasileiros e foi muito bom porque pude aprimorar o português quando cantava, e isso foi importante para o meu trabalho. Em Minas, conheci a cultura mineira, o chamado estilo caipira, e foi maravilhoso. Percorri o circuito das águas de Minas, experimentando a comida, conhecendo os costumes daquela gente incrível”, fala com emoção.

“Aprimorar o português foi importante”

“Entendo que se você quer conhecer uma cultura, à música e os costumes de um país precisa morar nesse país. E foi o que eu fiz, morei no Brasil e aprendi muito do português. Fiz shows no Rio de Janeiro, no Sul do país e depois fui para o Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, quando voltei para o Chile”, relata.

Indagada sobre a escolha de viver nos EUA, em Nova York, explica Jimena que na volta ao Chile, depois de permanecer no Brasil, foi convidada para cantar em Manhattan, e não hesitou na proposta. Fez as malas e se mudou para Nova York, onde faz sucesso em seus shows, cantando bossa nova.

“As minhas filhas ficaram no Chile, são duas meninas, mas vir para os Estados Unidos foi uma decisão essencial para a minha carreira. Não poderia perder essa oportunidade. Nos meus shows, só canto música brasileira e as pessoas gostam, principalmente os brasileiros que vão me assistir. Tenho um carinho muito especial pela bossa-nova, pelos artistas brasileiros, pelo Brasil.”

Jimena Duran se apresenta em vários pontos de Nova York, acompanhada do seu quarteto, formado de músicos cubanos e do Equador. Destaque para o saxofonista, Alejandro Avilez, de Cuba, que é um show à parte, enaltecendo a Música Popular Brasileira ao lado da chilena, com coração brasileiro.

“O Brasil tem uma representatividade especial na minha vida. E desde que abracei a música brasileira, pude mostrar a riqueza dessa cultura que me abriu portas. O meu repertório é de músicas do Brasil e não abro mão disso. É uma paixão evidente”, sorri denotando carinho pelo Brasil.