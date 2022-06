Após dez anos de ter se tornado fenômeno global com o hit “Gangnam Style”, o rapper sul-coreano Psy contou em uma entrevista recente a AFP que está vivendo o melhor momento de sua vida. Isso porque ele se diz orgulhoso do seu “maior troféu”, mas livre da pressão de repetir tamanho sucesso.

O vídeo publicado no YouTube em 15 de julho de 2012, se tornou um viral avassalador com a dança mais famosa do mundo, e claro, provocou milhares de imitações e paródias. Os números são impressionantes: esse foi o primeiro vídeo do YouTube a superar a incrível marca de um bilhão de visualizações e que deu a Psy o reconhecimento global, algo que os artistas do K-pop antes dele não conseguiram.

Segundo a entrevista concedida à agência francesa, Psy disse que as coisas ficaram “mais pesadas e difíceis porque… toda vez eu tinha que ter esse tipo de música”. Depois de “Gangnam Style”, o cantor lançou três álbuns e o mais recente foi “Psy 9th”, lançado em abril. Embora mais afastado dos holofotes, o rapper não se considera acabado e divide o tempo entre a música e sua empresa. “Hoje em dia [eu digo a mim mesmo]: ‘Uau, cara, você é muito popular. Eles amam você. Como eu tenho sorte como artista. Estou mais feliz do que nunca”.