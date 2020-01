Edição de janeiro/2020 – p. 44

Campanha da LBV arrecada toneladas de alimentos para famílias em Newark

Foram arrecadadas cinco toneladas de alimentos não perecíveis na “Campanha Everlasting Christmas”, da Legião da Boa Vontade nos EUA, realizada em Newark – New Jersey –, no mês de dezembro do ano passado, consolidando a importância da ação humanitária. Segundo os organizadores, alimentos o suficiente para 250 cestas completas, que garantiram um Natal com dignidade para mais de mil pessoas carentes. A iniciativa faz parte da mobilização internacional da LBV, que acontece em sete países, cujo objetivo é beneficiar mais de 40 mil famílias em situação de pobreza extrema.

O “Sport Newark Benfica” foi palco deste encontro solidário, no mês de dezembro do ano passado, oportunidade em que cerca de 40 voluntários se reuniram para organizar o inventário das doações e montagem das cestas para as famílias. A parceria com o clube português permitiu que a complexa logística fosse definida. O clube cedeu espaço para o recebimento das doações durante a campanha, e abriu seu salão de eventos para o trabalho dos voluntários na montagem das cestas.

Cada cesta, informaram os organizadores, foi composta de itens básicos como arroz, feijão, legumes enlatados, sopa, macarrão, molho, cereais e biscoitos, o suficiente para alimentar uma família de até quatro pessoas. Vale lembrar que durante o recesso escolar, quando muitas crianças não possuem alimento suficiente em casa, à cesta básica é de grande importância para o sustento familiar.

A equipe organizadora da campanha agradece a ajuda do “Sport Newark Benfica”, confiante no trabalho que garantiu a segurança alimentar a pelo menos mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza nas regiões de New Jersey e Nova York. Entre os beneficiados estão residentes do “YMCA Shelter of Newark”, e famílias de baixa renda de alunos das escolas “Cleveland Elementary School”, “South Street School”, “Lafayette Street School”, “Oliver Street School” e “Wilson Avenue School”.

Informa a LBV que não é a primeira vez que o “Sport Newark Benfica” desempenha papel importante em ações sociais, além de sua participação anual na campanha de Natal. O clube também colabora regularmente em outras campanhas durante o ano, incluindo o “Backpacks for a Bright Future” – versão americana da campanha da “LBV Criança Nota 10”. É a distribuição de material escolar para crianças carentes no início do ano letivo, também cedendo a cozinha, semanalmente, para o preparo das refeições distribuídas a moradores de rua através do programa “Charity Round” (Ronda da Caridade).