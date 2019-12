Câmara dos EUA abre oportunidade a brasileiros com cidadania portuguesa (Visto E-2)

Edição de dezembro/2019 – p. 14

Câmara dos EUA abre oportunidade a brasileiros com cidadania portuguesa

A proposta de legislação aprovada pela Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano permite que brasileiros com cidadania portuguesa tenham chance de empreender e residir nos EUA com o Visto E-2. Intitulada “Advancing Mutual Interests and Growing Our Sucess Act” – AMIGOS Act –, a iniciativa formaliza a abertura de duas categorias de vistos de negócios para cidadãos portugueses nos EUA.

Cidadãos de Portugal, no momento, não dispõem de vantagem nos EUA, que já conferem vistos E-2 para cidadãos de outros países da Europa. O relatório do “Departament of Homeland Security” – DHS nos EUA –, mostra que o número de E-2 emitidos pelo Governo aumentou nos últimos anos. De 36.825 em 2014 atingiu 41.181 em 2018.

Segundo o especialista em Negócios Internacionais, André Duek, que empreende há mais de sete anos nos país, se aprovada, a medida poderá conceder residência temporária nos EUA aos brasileiros e também abrir portas no mercado. “Embora não conceda residência permanente – o famoso Green Card – o E-2 é uma excelente forma de começar o caminho imigratório da forma correta nos EUA. É uma forma de conhecer o mercado e poder arriscar em investimentos não tão comuns”, explica.

A categoria de vistos E-2, complementa o especialista, é voltada às pessoas originalmente de países com os quais os EUA mantém tratados de comércio e navegação. Dados do “Departamento de Estado Americano” espera que se aprovada a lei H.R. 565, irá atrair até 500 investidores com cidadania portuguesa aos EUA.

“A economia americana nunca foi tão promissora para negócios estrangeiros. Sem dúvida, sendo a comunidade luso-brasileira uma das maiores do nosso país, se aprovada a medida, muitos empreendedores terão a chance de entrar nos EUA pela porta da frente. Planejamento é fundamental. Esperamos que esta lei seja realmente aprovada”, conclui André Duek.

Vale ressaltar que os detentores dos vistos E-1 e E-2, e seus cônjuges e filhos, são admitidos nos EUA por até dois anos. Eles podem prolongar sua estadia indefinidamente se continuarem a atender aos requisitos de elegibilidade. Após aprovação na “Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes do Congresso”, a proposta seguirá para o Senado e, se for bem-sucedida, será enviada para promulgação do Presidente Donald Trump.