O Conselho de Diretores da Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida reelege Dr. Alexandre Piquet

Alexandre Piquet, da “Piquet Law Firm”, estará novamente à frente da Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida (BACCF) em 2022. A escolha aconteceu durante reunião de fim de ano quando o Conselho de Diretores delibera sobre as atividades da entidade para o ano seguinte

Da Redação

A Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida (BACCF) anunciou nesta quinta-feira (16) a reeleição do advogado Alexandre Piquet como presidente da entidade. A escolha foi feita durante a tradicional reunião de fim de ano quando o Conselho de Diretores delibera sobre as atividades da entidade para o ano seguinte.

Muito feliz com a honra de ter sido reeleito, Alexandre Piquet , disse que 2022 será um ano de grandes realizações e que a Câmara deverá ter papel fundamental na entrada das empresas brasileiras em solo americano e, que, isso deverá representar um aumento significativo de postos de trabalho no Brasil.

Piquet foi nomeado, esta semana, também, representante do escritório da FIEP/Invest Paraná para os Estados Unidos e Caribe e a expectativa é que com a atuação do escritório comercial as exportações paranaenses para os Estados Unidos dobrem de volume.

Trajetória de Piquet

Dr. Alexandre Piquet é advogado de renome internacional, com mais de vinte anos de experiência e referência em assessoria jurídica à clientes que queiram fazer negócios, investir, morar e trabalhar nos EUA. É Bacharel em Direito pela Faculdade Milton Campos, no Brasil, e Doutor em Direito (Juris Doctor) pela Saint Thomas University, na Florida. Advogado licenciado nos EUA, Dr. Alexandre é o fundador da Piquet Law Firm, sediada em Miami, Flórida, que presta serviços nas áreas do direito imigratório, imobiliário, empresarial, tributário e contencioso.

É também Presidente da “Brazilian-American Chamber of Commerce of Florida (BACCF)”, organização com 40 anos de existência, cuja missão é fomentar os laços entre as comunidades empresariais do Brasil e da Flórida. Co-autor do livro “A Reforma da Tributação das empresas. Este ano recebeu o prêmio de “Melhor Advogado Brasileiro nos EUA”, em cerimônia no Palácio de Kensington em Londres.