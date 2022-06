Câmara aprova projeto de lei para controle de armas após ataques em Buffalo e Texas

A presidente a Câmara, Nancy Pelosi, lamentou os episódios ocorridos em Buffalo e na escola do Texas

Respondendo ao apelo popular em resposta aos recentes tiroteios em massa em Buffalo, Nova York, e Uvalde, Texas, a Câmara aprovou uma ampla lei de controle de armas na quarta-feira. A partir de agora, aumenta o limite de idade para comprar um rifle semiautomático e proibiria a venda de revistas de munição com uma capacidade de mais de 15 rodadas.

A legislação aprovada teve uma votação majoritariamente partidária de 223-204. Quase não tem chance de se tornar lei, já que o Senado busca negociações focadas em melhorar os programas de saúde mental, reforçar a segurança das escolas e aprimorar a verificação de antecedentes.

Mas o projeto de lei da Câmara permite aos legisladores democratas uma chance de enquadrar os eleitores em novembro, onde eles defendem políticas que as pesquisas mostram que são amplamente apoiadas.

O impulso vem depois que um comitê da Câmara ouviu depoimentos dolorosos de vítimas de tiroteio recentes e familiares, incluindo a menina de 11 anos Miah Cerrillo, que se cobriu com o sangue de um colega morto para evitar ser baleado na escola primária de Uvalde.

O ciclo aparentemente interminável de tiroteios em massa nos EUA raramente levou o Congresso a agir. Mas o tiroteio que matou 19 crianças e dois professores em Uvalde reacendeu os esforços de uma forma que fez legisladores de ambos os partidos falarem sobre a necessidade de responder.

“É revoltante, é revoltante que nossos filhos sejam forçados a viver com esse medo constante”, disse a presidente da Câmara Nancy Pelosi.

O trabalho para encontrar um terreno comum está ocorrendo principalmente no Senado, onde será necessário o apoio de 10 republicanos para aprovar um projeto de lei. Senadores democratas e republicanos se reuniram em particular por uma hora na quarta-feira na esperança de chegar a uma estrutura para uma legislação de compromisso até o final da semana. Os participantes disseram que são necessárias mais conversas sobre um plano que deve propor medidas modestas.

Idade mínima de 21 anos

O projeto de lei da Câmara reúne uma variedade de propostas que os democratas apresentaram antes dos recentes tiroteios em Buffalo e Uvalde. Os suspeitos dos tiros em Uvalde, na escola primária e no supermercado Buffalo tinham apenas 18 anos, dizem as autoridades, quando compraram as armas semiautomáticas usadas nos ataques. O projeto de lei aumentaria a idade mínima para comprar essas armas para 21 anos.

O projeto de lei da Câmara também inclui incentivos destinados a aumentar o uso de dispositivos de armazenamento seguro de armas e cria penalidades por violar os requisitos de armazenamento seguro, prevendo multa e prisão de até cinco anos se uma arma não for armazenada adequadamente e for posteriormente usada por um menor para ferir ou matar a si mesmo ou a outro indivíduo.