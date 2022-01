Caju: delicioso e nutritivo

Some cashew fruit over a wooden surface.

O caju, além de ser uma delícia, eu adoooro, é uma fruta muito rica e seu consumo pode nos ajudar a aumentar nossa proteção imunológica além de trazer benefícios para doenças mais graves como o câncer.

Rica em vitamina C, que ajuda a reforçar o seu sistema imunológico, o caju tem quantidade dessa vitamina até 5 vezes mais do que a laranja. Ela ainda contém zinco, ferro e cálcio, que ajudam no combate de infecções e anemia, além de fortalecer os ossos.

Outro benefício da fruta é ajudar no combate do câncer, o caju contém licopeno e betacaroteno que são substância importantes na prevenção da doença.

A castanha do caju também é rica em antioxidantes que são importantes para o coração, além de serem um petisco delicioso. Mas cuidado com o consumo exagerado, elas também são fontes de bastante calorias.

O uso do caju na gastronomia é ilimitado, pode ser usado para beber em sucos, ou se você gosta de uns bons drinks, dá para fazer caipirinhas bem gostosas. Eu gosto muito de misturar caju e limão, fica uma delícia. Não precisa nem de açúcar.

Já para prato salgado, minha dica é fazer uma moqueca vegana, substituindo o peixe pela carne de caju. Você não precisa ser vegetariano para provar, é uma delícia e você vai se surpreender.

Nas sobremesas fica difícil escolher a melhor dica, as opções são infinitas, mas que tal usar as castanhas e fazer uma barrinha de cereal artesanal com manteiga de amendoim, avelã, amêndoa e mel? Fica divino, no meu instagram (@marivalentini) tem um vídeo com o passo a passo da receita. É facinho!

Bom apetite com saúde!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)