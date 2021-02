“Cais Restaurant” tem ótimas opções de frutos do mar e pratos da cozinha brasileira

Uma boa opção para saborear frutos do mar, além de filet mignon e frango, entre outras opções da gastronomia brasileira, está no “Cais Restaurant” –Past/Seafood/Steak –, recém-inaugurado em Orlando, sob o comando do CEO Júnior Charamba

Da Redação

Comer é um dos maiores prazeres, e um bom restaurante faz toda a diferença quando você reúne a família, amigos e aquela pessoa especial para os momentos agradáveis à mesa. Uma boa opção para saborear frutos do mar – salmão, camarão, tilápia –, além de filet mignon e frango, entre outras opções, está disponível no cardápio especial do “Cais Restaurant” –Past/Seafood/Steak –, recém-inaugurado em Orlando. Sob o comando do CEO Júnior Charamba, o “Cais” é a nova pedida da cidade, e vale a pena experimentar o delicioso “Chicken Alfredo”, o “Filet mignon ao molho madeira”, em ambiente agradável, dispondo de atendimento Vip.

Júnior Charamba supera desafios – “Somos o ‘Cais Restaurant’, e temos massas, mariscos, bifes, petiscos e muito mais. Tudo que você ama está aqui, esperamos que você venha com a família degustar boa comida, bom vinho – e bebidas em geral –, com o excelente atendimento de nossa equipe”, enfatiza Charamba.

Em entrevista ao “Nossa Gente”, Júnior Charamba interrompe a agenda abarrotada de compromissos para falar de seu novo empreendimento gastronômico em Orlando, que já é um sucesso, detalhando as opções do cardápio. “Nosso restaurante abrange uma diversidade de pratos, agradando todos aqueles que apreciam uma boa comida. E além de pratos com Tilápia, salmão e camarão, temos opções de filet mignon e frango. Para quem procura algo rápido, temos também petiscos e sanduiches”, relata.

Filet mignon ao molho madeira – “O foco do nosso cardápio é brasileiro, oferecendo uma variedade de pratos, desde peixes, carne e pastel, sem deixar de ter também os tradicionais pratos americanos como o ‘Chicken Alfredo’, preparados com carinho para que o cliente fique satisfeito”.

“Nós trabalhamos com o sistema a lá carte, com uma grande variedade de pratos, petiscos, sanduiches e sobremesas. Agora, o prato que tem uma grande saída, que está na preferência da clientela é o ‘Filet Mignon ao molho madeira’, que acompanha arroz de queijo e batatas noisette. Ele é realmente uma delícia!”, sugere Júnior.

Busca de novos horizontes

E quanto aos desafios em tempos de pandemia, Charamba mostrou-se otimista com a inauguração do “Cais Restaurant”, deixando evidente que é o momento para investir, buscar novos horizontes, e que ele está pronto para superar os inconvenientes. “Desafios são incentivos para nós! Orlando é uma cidade turística sim, porém o nosso foco também são os residentes, proporcionando a eles mais uma opção gastronômica de qualidade”, aposta o CEO.

“Estou otimista e os resultados têm sido positivos. Com um grande investimento nas redes sociais e mídias digitais em geral, a nossa expectativa é um retorno rápido do investimento, apostando também no excelente ‘customer service’ e excelente comida. Estamos prontos para receber você”, finaliza Charamba.

Serviço

Cais Restaurant – Past/Seafood/Steak

15771 South Apopka Vineland

Horário de funcionamento

Segunda a sábado – 11am as 07pm

Domingo – 12pm as 6pm

Fone +1321-314-2199

@caisrestaurantusa – Instagram