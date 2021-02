Lady Gaga está em Roma filmando e entrou em desespero: quer os seus cães de volta.

O homem que passeava com os três buldogues franceses de Lady Gaga foi baleado no peito durante o roubo dos cães. Agora a cantora oferece uma recompensa de 500 mil dólares a quem encontrar os seus animais de estimação

Da Redação

Lady Gaga levou um susto ao ser informada que os seus três cães de estimação – buldogues franceses – haviam sido roubados em West Hollywood, na noite de quarta-feira. O homem responsável em cuidar dos cães e passear com os mesmos, Gustav Miss Asia, de 30 anos, foi alvejado com tiros no peito durante o sequestro dos cachorros – foi socorrido e passa bem. Gaga, que está em Roma filmando, teve um ataque de pânico e imediatamente acionou os seus advogados e pessoas que trabalham na sua mansão. A cantora está oferecendo uma recompensa de 500 mil dólares a quem encontrar os seus animais de estimação.

Paixão pelos animais – Amigos próximos da cantora, que estavam no local quando recebeu a notícia, dizem que ela chorou e interrompeu os seus trabalhos, em estado de choque. “Levaram os meus bebês”, disse Gaga aos prantos.

Ela se encontra em Roma, na rodagem de um filme. E todos, no set de filmagem, ficaram consternados.

O caso encontra-se agora ao encargo do Departamento da Polícia de Los Angeles, e ainda não se sabe quais os motivos do ataque. Suspeita-se que os cães possam ser o alvo, já que se trata de uma raça dispendiosa e bastante procurada, que pode chegar a valer até cerca de oito mil euros. A polícia acredita ainda na possibilidade de o assaltante não saber que se tratavam de os cães de uma celebridade, como revela o TMZ.

A vítima, o rapaz que passeava com os cães, está hospitalizada e recupera- se bem. A investigação disponibilizou ainda o email: kojiandGustav@gmail.com para quem tiver informações sobre o ocorrido.