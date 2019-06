Edição de junho/2019 – p. 33

Brazilian Day Orlando reúne público recorde

Com presença de público maciço – mais de 20 mil pessoas –, o Brazilian Day Orlando Festival 2019 atingiu patamar privilegiado, consolidando-se como evento oficial de maior prestígio junto a comunidade na Central Flórida, criado pelo jornalista Paulo Correa. O Lake Eola Park – Downtown Orlando –, ficou tomado pelas cores verde e amarelo, evidenciando ainda o melhor da gastronomia brasileira – barracas com comidas típicas –, dança e musicais, destacando-se o show Sex on the Beach do roqueiro Paulo Ricardo – ex-RPM –, que resgatou sucessos dos 35 anos de carreira. Destaque também para os personagens de histórias infantis do Brasil, mostrando às crianças – filhos de pais brasileiros – parte de nossa cultura literária.

O “BDO” mostrou o que o Brasil tem de melhor no setor gastronômico e musical, reunindo convidados especiais, empresários, autoridades locais e imprensa. A realização artística esteve sob o comando da Bmouse Productions – especializada em Marketing e Produção Audiovisual – com direção do ator e diretor Rafael Almeida. Satisfeito com os resultados do evento, Paulo Correa destacou a presença do grande público que compareceu para prestigiar o Brazilian Day, também ressaltando o apoio de empresários e de autoridades, pontuando a importância das festividades alusivas ao “Dia do Brasil”.

Barracas com comidas típicas destacaram a variedade de doces, salgados e tradições gastronômicas, incluindo acarajé e abará, direto de Salvador, sob o comando do Chef Nailton Lanyer. Importante ressaltar que as barracas em geral, avaliam os organizadores, foram muito bem montadas, proporcionando ao público opções e conforto de acomodação. Um mapa de localização do BDO – orientando o público a se locomover nos espaços disponíveis –, esteve em ponto estratégico, facilitando a todos.

No Palco do BDO, agradecimentos, homenagens, a presença de artistas locais e do roqueiro Paulo Ricardo que fez o show Sex on the Beach, interpretando sucessos que marcaram os seus 35 anos de carreira.

E tudo transcorreu em grande estilo no BDO 2019, com público recorde, como era esperado. Satisfeito com os resultados, e já idealizando a atração para 2020, Paulo Correa comenta que prestígio e respeito vêm sendo adquiridos com a realização do evento. “Conseguimos o respeito da comunidade, dos nossos empresários e o reconhecimento das autoridades americanas do Condado de Orange e da cidade de Orlando e suas respectivas Proclamações de Evento Oficial. Agora, estamos prontos para um crescimento natural, e mesmo com estilo bem diferente, seguimos os passos do ‘irmão mais velho’, o Brazilian Day de New York, graças às novas parcerias”, finaliza Corrêa.