Edição de agosto/2019 – p. 15

+ Brazil Food Mart inaugura loja em Ocoee

Já está em pleno funcionamento o novo supermercado + Brazil Food Mart – Ocoee, em Ocoee, com padaria, produtos brasileiros e restaurante, servindo churrasco e buffet com pratos variados – o melhor da cozinha caseira preparada por equipe de cozinheiros em alto estilo – proporcionando a você e sua família momentos agradáveis. Esta é a terceira loja da rede – atende em Orlando e Tampa – oferecendo aos clientes produtos de qualidade e bons preços. E segundo o CEO, Rodrigo Rondelli, “é o mercado da saudade onde os brasileiros encontram produtos do Brasil, reencontram amigos e podem degustar comida caseira, relembrando os bons tempos da comida preparada pela mamãe”, ressalta.

“No + Brazil Food Mart nos orgulhamos de ser uma tradicional mercearia brasileira, familiar. Nosso foco é atender o cliente com total satisfação e empenho, dispondo em nosso mercado de uma variedade de produtos de qualidade, mantendo nossos preços baixos. Essa a nossa filosofia de trabalho, atender bem para ver a satisfação de nossos fregueses”, evidencia o empresário. “E se você, cliente, não estiver completamente satisfeito, avise-nos para que possamos atendê-lo melhor!”.

Abordando sobre o perfil dos clientes, além do contingente de brasileiros, Rodrigo destaca os americanos e os hispânicos, atraídos pelos produtos brasileiros e também em degustar algumas delícias da culinária do Brasil. “Os clientes americanos, por exemplo, compram carne e pãozinho de queijo. Eles adoram. O pão de queijo faz muito sucesso entre os americanos e hispânicos”, conta o empresário.

“Temos quase tudo aqui, um pouco de tudo, principalmente coisas do Brasil, e isso faz com que o cliente brasileiro, que é a grande maioria, se sinta em casa, em um ambiente agradável, podendo contar com a nossa equipe de atendimento, sempre atenta para servir bem e atender a todos com eficiência”, enfatiza o empresário que faz agradecimento especial à vasta clientela:

“Quero agradecer aos nossos clientes pelo apoio, pelo suporte de sempre, desde a nossa primeira casa, inaugurada em Orlando, e, posteriormente em Tampa, e, agora, na cidade de Ocoee. É com grande satisfação que ampliamos a nossa rede para alcançar os brasileiros em cidades de Flórida e proporcionar a todos eles um local onde possam encontrar produtos do Brasil e que se sintam bem recebidos, em casa”, complementa Rodrigo Rondelli.

Natural do estado do Espírito Santo (ES), Rodrigo Rondelli lembra que chegou aos EUA em 2005, ainda adolescente, quando foi trabalhar em um supermercado. “Queria trabalhar com brasileiros, atender as necessidades da comunidade brasileira, e, nessa época, pensei em abrir um local onde os nossos compatriotas pudessem encontrar produtos do Brasil, se sentirem mais à vontade, e foi aí que tudo começou. Foi muito trabalho, mas graças a Deus, deu certo. Atualmente, atendemos a uma grande clientela brasileira e isso para nós é motivo de orgulho e satisfação”, comemora.

Casado com Kendra, Rodrigo tem dois filhos – Madison e Isabella – com quem divide os momentos de lazer no seu tempo livre. Para ele, “o trabalho é uma benção e poder servir a minha comunidade é uma grande alegria, pois tenho o Brasil bem próximo. O + Brazil Food Mart é a casa dos brasileiros, a nossa casa fora de casa”, relata.

“Convido a todos os brasileiros residentes na Flórida para que conheçam a nova loja do + Brazil Food Mart – Ocoee, e desfrute dos nossos produtos e qualidade, seja na padaria, no mercado e no nosso restaurante. Todos são bem-vindos. A nossa esquipe espera você e sua família de braços abertos”, complementa o empresário.