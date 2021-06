Fanatiz vai transmitir os 380 jogos do Campeonato Brasileiro, no seu Pacote Básico, para o torcedor de língua portuguesa ver onde e quando quiser.

E para todo mundo conhecer o produto, Fanatiz vai estar com o sinal aberto (grátis e sem necessidade de registrar ocartão de crédito) nas 20 partidas da 1ª rodada. Depois disso, a Série B continua com sinal aberto (Freemium Package) até o final do campeonato.

Fanatiz é uma plataforma de streaming de qualidade que transmite eventos e canais esportivos online, tanto ao vivo como on-demand. Com uma assinatura mensal ou anual, o usuário pode acessar o melhor conteúdo esportivo em todas as suas telas e dispositivos favoritos.

Dependendo do país onde vive, além do Brasileirão, o torcedor também terá acesso a diferentes torneios e canais, incluindo, Libertadores, Sul-Americana (no beIN SPORTS), Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional e jogos de diferentes ligas: França, Portugal, Peru, Colômbia , Equador e Uruguai, RCN Nuestra Tele, Fox Sports no México, Peru Mágico, TV Real Madrid, TV Sevilla e muito mais.

Fanatiz pode ser usado na TV com Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV ou Google Chromecast. E também está disponível no desktop ou dispositivo móvel preferido (iPhone ou Android).

Além de oferecer o preço mais competitivo do mercado, Fanatiz é a única plataforma que permite ao torcedor personalizar totalmente sua experiência: basta escolher seu time favorito para receber informações e notícias atualizadas, como horários de jogo, estatísticas de jogadores, destaques e muito mais.

Primeira plataforma 100% dedicada ao futebol, Fanatiz é o aplicativo ideal para o torcedor brasileiro que vive fora do Brasil e para outras comunidades de língua portuguesa. Lançado em setembro de 2017, Fanatiz registrou no último ano um crescimento de 120%.

Para mais informações, visite https://fanatiz.com/po/ brasileirao-live/ ou entre em contato com Priscila Penha: priscila@pellicano.co