Fernanda Lopes, da “Burns & McDonnell”, lidera importantes projetos de infraestrutura de energia

Fernanda Lopes, associada da “Burns & McDonnell” – gerente sênior que lidera projetos de infraestrutura de energia de grande escala –, será homenageada pelo “Orlando Business Journal”, no dia 20 de maio. A brasileira integra a seleta lista de profissionais – com menos de 40 anos –, que obtiveram destaque em suas áreas de atuação em 2020

Da Redação

A brasileira Fernanda Lopes, associada da “Burns & McDonnell” – gerente de projeto sênior que lidera projetos de infraestrutura de energia de grande escala –, está entre os 40 finalistas que serão homenageados dia 20 de maio pelo “Orlando Business Journal”. Trata-se de um grupo de profissionais, com menos de 40 anos – “OBJ’s 2021 40 Under 40 honorees” –, que se destacaram em 2020 em suas áreas de atuação. E segundo os organizadores do prêmio, pessoas que representam os setores que impulsionam a economia e comunidade local, desde gigantes do entretenimento a empresas financeiras, empresas de saúde e organizações sem fins lucrativos.

Em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, Fernanda Lopes mostrou-se gratificada pelo reconhecimento inesperado do “Orlando Business Journal”, e disse que o prêmio consolida o seu trabalho junto à comunidade na Flórida. “Estou honrada, e recebi a indicação com humildade. Fico gratificada de estar inclusa em um grupo seleto, de profissionais de ponta. Todos os agraciados, assim como eu, têm menos de 40 anos. No meu caso, a referência que o jornal faz sobre mim é de uma imigrante brasileira que veio para os Estados Unidos com vinte e poucos anos, com apenas duas malas e US $ 500 e, desde então, obteve sucesso na indústria de arquitetura, engenharia e construção”, fala com emoção.

Importante ressaltar que o “Orlando Business Journal” recebeu mais de 100 nomeações, e os homenageados foram escolhidos pela equipe do OBJ, bem como por um comitê de jurados consultivo de antigos vencedores de 40 categorias.

Comprometida em aumentar a resiliência e confiabilidade da rede elétrica para milhões de clientes residenciais, comerciais e industriais para apoiar as comunidades em crescimento da Flórida, Fernanda Lopes não tem medido esforços. Seus atuais projetos na Flórida incluem a construção e renovação de mais de 75 milhas de linhas de transmissão de alta tensão e a construção e atualização de subestações de energia locais em toda a região.

Na execução desses projetos, a brasileira lidera diretamente equipes multifacetadas de mais de 60 profissionais, incluindo engenheiros de várias especialidades, advogados, profissionais da construção, especialistas ambientais, especialistas imobiliários, controladores de custos / financeiros, gerentes de projeto assistentes e outros consultores.

“Tenho estado à frente de projetos de grande infraestrutura, inclusive, já gerenciei projetos que foram premiados. Estou na Flórida desde 2017, onde comando projetos significativos, que beneficiam a comunidade, e contribuem para boa eletricidade à população. Fiz faculdade e mestrado nos Estados Unidos e tenho mais de quinze anos de experiência. Trabalhei no setor de consultoria, engenharia e construção. Trabalho diretamente com o ‘Departamento de Distribuição de Energia’ da ‘Burns & McDonnell’. Sou uma das gerente do ‘Departamento de Construção’, que gerencia projetos; faço treinamentos, ajudo os profissionais do setor”, relata.

“Burns & McDonnell” é uma família de empresas que reúne uma equipe incomparável de sete mil e seiscentos engenheiros, profissionais da construção, arquitetos, planejadores, tecnólogos e cientistas engajados em projetar e construir grandes e complexos projetos de infraestrutura. A empresa tem mais de 60 escritórios em todo o mundo prestando serviços a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, petróleo e gás, transmissão e distribuição de energia, aviação, hidrologia e transporte. Fundada em 1898, na “Burns & McDonnell” todos os funcionários sao sócios da empresa.

História

Ao longo de sua carreira, Fernanda tem feito avanços no setor de energia, tendo administrado mais de US $ 2 bilhões em projetos e programas de sucesso. Em seu portfólio de projetos premiados, foi gerente de projetos no “Interstate Reliability Project”, de US $ 218 milhões. Este projeto ganhou um “Prêmio de Excelência em Segurança” e foi nomeado o “Melhor Projeto de Energia” pela “Engineering News-Record New England” em 2016.

Também foi gerente do projeto de energia “Greater Springfield Reliability Project” – um projeto de $ 644 milhões, que incluiu 39 milhas de linhas de transmissão e várias atualizações de subestações. Como resultado da execução bem-sucedida, o projeto foi reconhecido como o “Melhor Projeto de Energia” pela “Engineering News-Record New England” em 2014.

Natural do Rio de Janeiro, Fernanda Lopes tem uma atividade paralela no seu tempo livre: é cantora gospel e já tem CD gravado. “Sou cantora evangélica há vinte anos e gosto de música, gosto de cantar em louvor a Deus. Cantar faz parte de minha trajetória de vida”, comemora.