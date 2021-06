A bailarina clássica e coreógrafa, Aretuza Garner, inaugura sua escola de dança em Orlando

A bailarina clássica e coreógrafa brasileira, Aretuza Garner, de renome internacional, inaugura em Orlando a sua academia de dança – “Orlando Dance Conservatory”, em Winter Garden. No programa, aulas de nível mundial em balé e estilos contemporâneos, com apoio de corpo docente de professores especializados

Da Redação

Dançar significa muito mais do que mexer partes do corpo ou deslocar-se num espaço. Movimentos precisos que encantam e seduz olhares, através da beleza e da coordenação de passos leves, aliados à expressão facial. Para a bailarina clássica e coreógrafa, Aretuza Garner, de renome internacional, a dança tem um propósito ainda maior para quem se entrega a essa mágica: “Dançar impulsiona o corpo e ajuda a alma, o cérebro. Ensina-nos a ter respeito aos colegas, a seguir em frente superando os percalços. Sim, você se torna uma pessoa melhor”, ressalta.

Carreira de sucesso na dança – A brasileira que dançou nos palcos do mundo, encantando inúmeras plateias com sua performance de bailarina de primeira grandeza, está na ativa. Ela inaugura a sua escola de dança em Winter Garden, “Orlando Dance Conservatory”, a partir deste sábado, quando realiza o “Open House” para pais de alunos e convidados – o encontro com a imprensa será na quinta-feira, dia 17, com apresentação de bailarinas.

A “Orlando Dance Conservatory” oferecerá aulas de nível mundial em balé e estilos contemporâneos, ministrados por Garner e seu corpo docente de professores especializados. Os alunos que procuram fazer da dança sua profissão encontrarão um programa intensivo de treinamento e disciplina, mas mesmo aqueles que estão apenas para se divertir e enriquecimento terão muitas opções para explorar, graças à visão ousada e abrangente da Garner.

“A dança é para todos”, diz Aretuza. “Quero cultivar o amor pela arte, não o amor pelos troféus. Quero ajudar meus alunos a serem artistas criativos e apaixonados. E bons seres humanos. ”

Treinamentos para bailarinos – O Programa de Conservatório da escola atenderá bailarinos que desejam um treinamento acadêmico focado, sem ter que fazer parte de uma equipe ou participar de eventos. Para aqueles que estão interessados ​​nessas experiências, a escola oferecerá a chance de participar de competições de balé e apresentações de divulgação regularmente programadas, incluindo uma “produção” anual.

É um passo importante, após os inconvenientes provocados pela pandemia, quando ocorreram aulas online – durante um ano – , em um período extremamente difícil para os profissionais de dança. Mas, em janeiro deste ano, Aretuza deu a volta por cima, incentivada pelo noivo, pela filha Ariadne, de 16 anos – coreógrafa e dançarina –, e pela mãe, decidiu abrir a sua escola em Orlando. “Deu tudo certo, a escola está pronta para receber os alunos”, comemora.

Roteiro de aulas

Uma extensa lista de aulas está no programa da “Orlando Dance Conservatory”, incluindo balé clássico, com as tradições Vaganova, Balanchine e francesa. Aulas de dança contemporânea e jazz / lírica também estão no menu. Há até um programa matinal intensivo para ajudar bailarinos motivados a aprofundar suas habilidades com as formas clássicas e contemporâneas.

Experiência dos palcos do mundo – Como diretora artística, Garner traz um rico conhecimento e experiência que acumulou desde que começou a dançar profissionalmente aos 16 anos. Nas décadas seguintes, ela se apresentou, coreografou e ensinou em vários continentes, incluindo a sua própria academia de dança nas Ilhas Turks e Caicos.

E desde que chegou a Orlando em 2010, Aretuza dirigiu a companhia de performance juvenil “Aretuza’s Ballerina Project”, ao mesmo tempo em que mantinha seu perfil na cena global da dança por meio de apresentações como professora convidada e jurada em inúmeras competições de prestígio.

Sua lista de professores, no Orlando Dance Conservatory apresenta instrutores da Europa e da Flórida Central com 30 anos de experiência combinada, incluindo estudo e trabalho coreográfico na lendária Juilliard School de Nova York.

A “Orlando Dance Conservatory” está localizada na 3554 West Orange Country Club Drive, em Winter Garden. Todas as atividades nas instalações estão em total conformidade com procedimentos de limpeza, capacidade de classe, distanciamento social e outras políticas projetadas para ajudar a desacelerar a disseminação da Covid-19.

História

Incentivada pela mãe, dançarina profissional de flamenco, Aretuza teve aulas com professoras russas renomadas, quando estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Participou de vários festivais de dança, após se formar em balé clássico e dar aulas. Ganhou bolsa de estudo na Alemanha, onde permaneceu por nove meses, aprimorando sua dança. Dançou no Caribe, e recebeu proposta para ir a República Dominicana.

Posteriormente, voltou ao Caribe onde coreografou musicais como “Aladim”, “Lion King”. Abriu sua academia na Ilha e ajudou crianças haitianas e das Bahamas – sem dinheiro –, a ingressarem na dança. Coreografou o “Miss Universo” durante cinco anos.

Serviço

“Orlando Dance Conservatory”

3554 West Orange Country Club Dr, Winter Garden Fl 34787