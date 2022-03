A Agente Financeira Simone Negri traz informações privilegiadas para brasileiros na compra de imóvel

“A Agente Financeira, Simone Negri, do “Primary Residential Mortgage”, tem transformado sonhos em realidade, proporcionando ao brasileiro a oportunidade de comprar casa própria na Flórida, com financiamento adequado, obtendo sucesso na transação. O setor de housing nos EUA está aquecido, com um mercado financeiro volátil – juros em ascensão –, o que requer um profissional com habilidade na operação entre banco e comprador.

Com a pandemia, relata Simone, os juros subiram e – ainda assim –, há uma grande a procura de clientes estrangeiros que querem comprar imóveis nos EUA. “Têm muitos brasileiros que não residem no país, mas que estão investindo na compra de casas, de imóveis de uma forma geral. São pessoas que não tem o work permit, mas dispõem de um histórico de crédito que lhes permitem a compra do imóvel. É preciso ter um histórico de confiabilidade para consolidar o financiamento”.

“Quem são esses clientes? Estrangeiros que tiveram permissão para trabalhar nos Estados Unidos, ou que vieram transferidos para cá. Pessoas capazes de arcar com a responsabilidade de um imóvel no país. E se o cliente teve casa financiada no Brasil, precisa comprovar que pagou o financiamento, corretamente. No caso de apartamento, apresentar comprovantes de pagamentos do condomínio”, ressalta.

“O financiamento nos Estados Unidos e para clientes que demostram responsabilidades com suas finanças. No caso de empresários, que têm empresa na ativa, terá que ter comprovação de até dois anos de rendas, mostrar que seu empreendimento está funcionando e prosperando. Os bancos são extremamente exigentes. O cliente estrangeiro precisa de 25% a 30% de entrada do imóvel”, alerta Simone Negri.

Para consolidar o bom negócio, obter o financiamento do banco, explica Simone que o cliente deve ter toda a documentação em mãos, e o dinheiro para a compra disponível na conta bancária – nos EUA ou no Brasil –, com até sessenta dias. “Eu preciso do lastro do dinheiro de até sessenta dias na conta bancária do cliente. São procedimentos importantíssimos para que a negociação deslanche e a compra seja efetuada.”

Brasileiros residentes

Quanto ao brasileiro residente nos EUA, quando na compra da casa própria, disse Simone que, “o cliente com work permit, que veio como executivo/empregado transferido compra imóvel como os mesmos benefícios de quem tem o green card. O cliente que possui o Tax ID está apto à compra do imóvel. Lembrando que ele precisa comprovar um histórico de crédito e trabalho ou não terá o financiamento.”

“Nesse país, o cidadão precisa ter uma boa conduta, ser um bom pagador para conseguir ter bens, compreende? Por exemplo, têm brasileiros que não têm documentação para ficar nos Estados Unidos, mas dispõe de um histórico de crédito importante. É dono do próprio negócio, tem TAX ID, tem boa pontuação de credito, então pode comprar uma casa. São clientes que têm Imposto de Renda e um bom extrato bancário, com dinheiro na conta para dar de entrada o que lhe garante a aquisição do imóvel.”

“Para efetuar a compra do imóvel, o cliente deve ter um comportamento financeiro: crédito, renda e a entrada para o imóvel. São fatores preponderantes, caso contrário não há menor possibilidade de o banco aprovar o financiamento”, orienta.

“O brasileiro tem de honrar os compromissos para ter crédito. E se ele perde o crédito, perderá todas as suas chances de se movimentar no país. Até mesmo para solicitar a ligação de luz em sua residência é preciso ter crédito. E como eu disse, o histórico de confiabilidade é essencial em todos os âmbitos”, ressalta.

“Estou à disposição de brasileiros que queiram concretizar boa compra da casa própria. Tenho os mecanismos legais para orientar no que for necessário para obter um bom financiamento, com juros adequados. A ‘Primary Residential Mortgage’ tem realizado sonhos, e estamos de braços abertos para orientar e proporcionar o que for necessário, dentro dos trâmites da legalidade, para que o brasileiro compre a sua casa na Flórida”, diz.

Tempo livre

Indagada sobre o seu tempo livre, Simone Negri – natural de Umuarama (PR) –, disse que gosta de sair com as amigas para dançar. Também vai à churrascaria com a família. Casada com o empresário Mauro Garofalo, conta que chegou aos EUA em 18 de janeiro de 2005. “Adoro passear de moto com meu esposo, também gosto de caminhar com meus três gatos no final do dia.”

Serviço

Simone Negri

Branch Manager 4769

Primary Residential Mortgage, Inc.

330 W Oak St – Branch NMLS #1860771