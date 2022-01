A empresária, Marina Pimentel, comanda o setor da limpeza na Central Flórida, e fala de superação

Se não há um caminho, abra o seu caminho! E foi exatamente o que fez a brasileira, Marina Pimentel, que há 12 anos comanda a empresa de limpeza de residências na Central Flórida – “Marina’s Cleaning”. Ela domina o mercado de house cleaning, também comandando Canal no Youtube, com dicas e lição de superação

Da Redação

Ela enfrentou os desafios de brasileiros que chegam aos EUA em busca de oportunidades. Passou por dificuldades, mas conseguiu dar a volta por cima e conquistar o seu espaço como house cleaning – há 12 anos comanda a empresa de limpeza residencial, “Marina’s Cleaning Services”, em Orlando –, que atende famílias americanas, na Central Flórida e região. A mineira, Marina Pimentel, é um exemplo de superação – de pessoas que encontraram o caminho da prosperidade profissional com muito trabalho e determinação.

“Estou há 18 anos nos Estados Unidos e nada foi fácil para chegar até aqui. Tive que abrir o meu próprio caminho, criar a minha empresa, mas valeram todos os esforços, sem dúvida”, comemora.

“Quando cheguei à Flórida, fui trabalhar na limpeza, que é um serviço bem pago para imigrantes nos Estados Unidos. Fazia limpeza de construção, depois fui trabalhar em um hotel, mas fiquei grávida no sexto mês que cheguei aqui. Não foi fácil, mas dei a volta por cima e segui em frente. Trabalhei muito na faxina, durante 17 anos, mas hoje tenho a minha equipe de house cleaning, e apenas coordeno os trabalhos da empresa”, ressalta.

“Trabalho só com mulheres, embora tenham homens que trabalham na limpeza nos Estados Unidos. E não é nada fácil comandar equipes de trabalho porque você precisa estar atenta, verificar minuciosamente o que acontece. Trato muito bem as pessoas que trabalham comigo. São amigas, de confiança, mas, ainda assim é uma tarefa que exige bastante de quem está no comando”, confessa.

Quanto ao processo de trabalho da “Marina’s Cleaning”, explica a empresária que, “trabalhamos de segunda à sexta-feira, e atendemos residências, na Central Flórida e região. As nossas clientes, na sua maioria, são americanas. Elas gostam muito da faxina feita por brasileiras”, ressalta. “A faxineira nos Estados Unidos é muito valorizada, o que não acontece no Brasil. Aqui, é uma profissão bem remunerada, com seus privilégios, desde que se faça uma boa limpeza. Mas isso a brasileira sabe fazer muito bem”, enfatiza.

Canal no Youtube

A empresária fala de brasileiros nos EUA no seu Canal no Youtube

Casada com Admilson, que atua na área da construção civil, conta Marina que atualmente dispõe de um pouco mais de tempo para cuidar do seu Canal no Youtube – que fala sobre os desafios de brasileiros que residem no país –, além do Instagram e do Facebook, colecionando um número privilegiado de seguidores.

“No meu Canal, procuro mostrar a vida dos brasileiros nos Estados Unidos, como tudo acontece no dia a dia. Mostro a realidade do país, e as pessoas que me acompanham ficam sabendo das curiosidades por aqui.”

Com o propósito de realizar trabalhos de ajuda às famílias carentes, na Central Flórida, a empresária destacou o seu projeto humanitário, que colocará em prática em 2022, com arrecadação de alimentos e de roupas que serão distribuídos aos mais necessitados.

“É um trabalho filantrópico importante. Faço a arrecadação de alimentos e de roupas para distribuir entre as famílias carentes. O gesto humanitário é de grande valia, benéfico, e faço isso com amor ao próximo”, finaliza a empresária.

Serviço

“Marina’s Cleaning Services”,

Fone – 407-486-1665