Na tarde desta sexta-feira, no Catar, foram sorteadas as chaves dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo.

A seleção brasileira, cabeça de chave do grupo G, vai pegar as seleções da Suíça, Sérvia e Camarões. O jogo de estreia será dia 24/11 contra a Sérvia. Na sequência enfrenta a Suíça no dia 28/11 e Camarões no dia 02/12.

O resultado do sorteio foi comemorado por torcedores brasileiros nas redes sociais. A amarelinha conseguiu afastar da sua chave times tradicionais como Alemanha e Holanda. Por outro lado, alguns se mostram preocupados com uma possível quartas de final com a Bélgica, que eliminou o Brasil na mesma fase em 2018.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2022

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales, Escócia ou Ucrânia

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Emirados Árabes, Austrália ou Peru

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Croácia

Marrocos

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul