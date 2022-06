Bolsonaro inaugura vice-consulado de Orlando e participará de motociata

Jair Bolsonaro chega a Orlando para prestigiar vice-consulado. participar de motociada e de encontro com líderes

O presidente Jair Bolsonaro participará neste sábado de uma motociata e também irá prestigiar a inauguração do “vice-consulado de Orlando”, estabelecendo conquista importante para a Comunidade

Da Redação – Consolidando sua vinda aos EUA para participar da “Cúpula das Américas”, o presidente Jair Bolsonaro participará neste sábado em Orlando de uma motociata, com seus apoiadores. Estima-se que cerca de duas mil pessoas irá integrar o encontro – marcado de última hora –, organizado pelo Grupo Yes Brasil USA. E mesmo com previsão de chuva para este sábado na Flórida, Bolsonaro confirmou presença.

O presidente chega a Orlando para também prestigiar a inauguração do “vice-consulado de Orlando”, estabelecendo um passo importante para a Comunidade, que tinha dificuldade para se deslocar até Miami sempre que precisava de um serviço consular.

Lembrando que a Flórida é um forte reduto bolsonarista, onde o presidente recebeu mais de 80% dos votos no primeiro turno e mais de 90% no segundo turno, nas eleições de 2018. E poder contar com o voto do brasileiro residente no pleito de 2022 fará toda diferença, evidente.

Na Flórida, atualmente, residem cerca de 500 mil brasileiros, e pelo menos a metade na região de Orlando, Tampa e no Norte do estado. O presidente, durante a visita, se encontrará com representantes da comunidade, empresários e líderes religiosos.

Encontro com religiosos

Na região de Orlando existem aproximadamente 50 igrejas evangélicas brasileiras, e a previsão é que cerca de 900 pessoas recebam Bolsonaro. Os organizadores do evento, porém, fazem questão de frisar que não será um encontro religioso, mas a oportunidade de o presidente estar mais próximo da comunidade brasileira.

O presidente deverá se encontrar com o prefeito de Orlando, o democrata Buddy Dyer, e de Miami, Francis Suarez. Ainda não foi confirmado o encontro entre Bolsonaro e o blogueiro Allan dos Santos, que mora na Flórida e é considerado foragido pela polícia brasileira, depois de ter sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Congresso Conservador”

Também acontece neste sábado o “I Congresso Conservador Brasileiro da Flórida”, organizado pelo grupo Yes Brasil USA com a presença de Allan dos Santos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que deverá participar de forma remota.

O evento deverá discutir assuntos abordados durante a “Cúpula das Américas”, como Amazônia, além de política e eleições americanas, política brasileira e o pleito deste ano, liberdade de imprensa e respeito à Constituição.