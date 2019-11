Edição de novembro/2019 – p. 37

Bolsa vermelha

Já estamos no outono há algum tempo, assim que já começamos a renovar nosso armário. Nessa temporada mais fria, estamos acostumadas a vestir peças mais escuras, sem muita graça… É aí que entram os acessórios. Sabemos muito bem que um acessório adequado pode transformar completamente um look. Então, nesse outono/inverno, que tal trocar a bolsa preta de todo dia por uma bolsa vermelha? Elas estão em alta e são aptas para qualquer ocasião.

A cor vermelha é a cor da paixão, da segurança e do empoderamento. Uma cor considerada extremamente elegante, ousada, original e juvenil. Mas se você não está confiante em usar uma bolsa vermelha, pode optar por uma bolsa bordô, é uma opção mais discreta. Se você gostaria de apostar em uma bolsa vermelha, mas não sabe qual modelo escolher e como combiná-lo, vamos te dar as dicas necessárias!

A bolsa transversal, sem dúvida, é a aposta mais chique. Ideal para ambientes de trabalho, para um jantar ou mesmo para uma festa. É a opção perfeita para qualquer ocasião. Se você precisa de uma bolsa maior, escolha uma bolsa tipo sacola ou “shopper”. Em relação as cores, a bolsa vermelha combinam perfeitamente com botas pretas e marrons. E não se esqueça, como já vimos aqui antes, o vermelho combina muito bem com a cor rosa. Além disso, um look de qualquer outra cor neutra (cinza, azul marino, bege, creme…) ganha um ar despojado com uma bolsa vermelha.