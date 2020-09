Super-heróis, grande público e delícias marcam sucesso de inauguraçao da “Sodie Doces”

A “Sodiê Doces”, com mais de 300 unidades no Brasil, inaugura a segunda loja, em Orlando, fortalecendo a marca no mercado internacional. Bolo, doce e salgado, da melhor qualidade, que conquistaram paladares no Brasil, agora, bem próximo de você, no Metrowest

Da Redação

Foi um sucesso a inauguração da segunda loja “Sodiê Doces”, no dia 18 de setembro, em Orlando – a rede tem mais de 300 lojas no Brasil –, em evento que ocorreu em grande estilo, reunindo cerca de seiscentas pessoas – entre adultos e crianças –, que prestigiaram o pontapé inicial da maior franquia especializada em bolo artesanal nos EUA, agora no Metroweste. Um passo decisivo para a CEO Cleusa Maria da Silva, que também abre campo de trabalho para brasileiro na Flórida, e que promete alavancar o sucesso já consolidado. “A nossa segunda loja em Orlando – a primeira unidade foi inaugurada o ano passado, na International Dr,- abre importante caminho no mercado internacional, e a meta, daqui pra frente, é a expansão da marca ‘Sodiê’ nos Estados Unidos. Vamos abrir outras lojas, fortalecendo o nosso objetivo junto aos americanos. A minha expectativa é a melhor possível, que tudo dê certo, e que os brasileiros residentes na Flórida, e os americanos degustem os nossos produtos”, acrescenta Cleusa, na entrevista para o “Jornal Nossa Gente”.

Bolo e doce da melhor qualidade – A resposta positiva dos visitantes à “Sodiê Doces” foi imediata, e todos saborearam as delícias – bolos e doces, de variados sabores, e salgados –, que mantêm o mesmo padrão de qualidade dos produtos do Brasil. Foram mais de 60 kg de bolos distribuídos e mais de mil salgados comercializados no primeiro dia de abertura da loja. O drive thru para os convidados foi muito elogiado. Destaque à presença do super-herói Homem Aranha, e da princesa Frozen, da Disney, que fizeram a alegria da garotada.

A alegria de adultos e crianças

Inauguração recebe várias crianças -Outro ponto de destaque foi o “curbside pick-up Sodiê” para o convidado retirar o “Party in a box” e receber um pedacinho da festa. O “curbside pick-up Sodiê” foi uma ação inovadora, criativa e muito elogiada por todos os visitantes. E durante a inauguração, o atendimento seguiu as normas de segurança e saúde da OMS.

Vale lembrar que os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeiríssima qualidade e frutas frescas. O cliente pode encomendar bolo, doce e salgado, com atendimento de equipe muito bem preparada.

Serviço

Unidade 2 da “Sodiê Orlando”

3120 South Kirkman Road – Suite L

Fone- 407-601-4136

Opening hours: Monday -Saturday: 8am -7pm

Sunday:9am -6pm

E-mail: orlando.metrowest@sodiedoces

Unidade 1 “Sodiê Orlando”

5696 International Dr,

Opening hours: 11am às 7pm – sábado e domingo – 9am às 9pm

Pedido – linktr.ee/sodieorlando

Fone – 407-751-7473