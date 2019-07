Edição de julho/2019 – p. 18

Bolo com sabor de Brasil na Yumm Cake

Os bolos decorados e os doces preparados pela empresária e confeiteira Angélica Hubner, são imbatíveis. Impossível não se deliciar com o bolo de nozes ou então degustar, sem culpas, o bolo de brigadeiro – imperdível o bolo de ameixa –, e assim segue, numa sucessão de sabores que enche os nossos olhos. Receitas que vem de família, “a minha avó e a minha mãe eram confeiteiras”, com aquele paladar bem caseiro, o que certamente faz a diferença na primeira mordida. “Quero que a pessoa ao degustar o meu bolo, se lembre daquele paladar inesquecível do bolo preparado pela avó ou pela mãe, do mesmo jeito que elas faziam, com o mesmo sabor especial. O meu bolo tem o sabor de Brasil, tem o paladar da infância”, relata Angélica.

E para atingir resultados satisfatórios, a boleira utiliza em seus produtos os melhores e mais frescos ingredientes, que incluem ovos inteiros, frutas frescas e leite integral, deixando-os saborosos. “Nenhum dos nossos ingredientes é imitado ou comprado a granel. São bolos bonitos, deliciosos, servidos com elegância para atender aos paladares mais exigentes”, complementa. “Bolos tradicionais para festas em geral – aniversário, debutante e casamento. Temos bolo para todos os gostos e ocasiões”.

E você, leitor, deve estar se perguntando onde encontrar os bolos preparados pela Angélica. Vai à dica: foi inaugurada recentemente a Yumm Cake – na cidade de Haines City –, casa de café extremamente aconchegante – com uma cozinha industrial muito especial –, onde predomina o tom rosa na sua decoração, com um cardápio de bolo, trufas e salgadinhos de dar água na boca. É lá que você encontra as delícias aqui mencionadas. E tomar café com bolo ficou muito mais convidativo, destacando-se a simpatia da Angélica, de seu sócio Renato Prato, e de sua equipe. Vale pontuar um fato marcante na trajetória da empresária, quando mostrou a sua competência profissional ao preparar um bolo de 25 quilos – em formato de castelo –, e levá-lo na festa realizada no Magic Kingdom, no Castelo da Disney, em Orlando, para comemorar o aniversário de uma garota – filha de clientes. Foi uma conquista e tanto, pois, até então confeiteiro algum tinha conseguido a façanha de entrar com um bolo em um parque da Disney, onde é expressamente proibido levar alimentos. Mas a boleira teve autorização da direção do parque e o seu bolo foi um sucesso.

Mas como tudo começa? Explica Angélica que se trata de uma trajetória de desafios, antes de inaugurar a Yumm Cake, que vem tendo expressiva aceitação dos clientes. “Comecei a minha história culinária dando aulas. Fazer bolo é uma paixão que herdei da minha avó e da minha mãe. Eu morava em Sorocaba (SP), estava desempregada e tinha penas cinco reais no bolso. O que eu fiz? Assistia aos programas da Ana Maria Braga – apresentadora da Globo –, reproduzia as suas receitas e as vendia de porta em porta. Eu vendia bolo, trufas e doces”, conta.

Em 1999, quando decidiu vir para os EUA, Angélica foi trabalhar em um Café, em Orlando – o único na cidade –, quando cozinhava e fazia bolo para vender, após o expediente de trabalho. “Na ocasião, eu era a única brasileira que fazia bolo para vender. Só existia um café em Orlando. Eu preparava sobremesas, salgados e oferecia para os brasileiros”, lembra.

Confiante na popularidade que conquistara junto à comunidade, em 2010, “abri um café na cidade, mas a experiência não prosperou, embora expandisse minha produção de bolo e salgados para fornecedores. Tive que fechar o café, então aluguei uma cozinha industrial e continuei fazendo bolo e salgados. Foi um boom e as coisas começaram a prosperar novamente, quando decidi que precisava de um espaço para montar uma casa de café com meus produtos”, enfatiza.

Com o apoio e incentivo do primo André, que investiu no potencial de Angélica, a boleira conseguiu encontrar um local ideal para montar a tão sonhada casa de café. “O meu primo comprou um prédio para mim. Ele financiou o imóvel, que passou por uma ampla reforma o ano passado para que eu pudesse inaugurar a Yumm Cake. O local é maravilhoso e tem a minha cozinha onde faço bolo, doces e salgadinhos. A casa tem café especial, pão, doces e bolo decorado e recheado, com variados sabores. Utilizo água filtrada na preparação dos alimentos, o que garante qualidade”, comemora.

“A nossa loja está a quarenta minutos de Orlando, e temos uma clientela maravilhosa, que adora tomar café com bolo, que é uma delícia. Um ambiente aconchegante, onde você poderá se reunir com amigos, familiares. Criamos redes de parcerias, e trabalhamos com vários grupos, atendendo pedidos de bolo de casamento, de debutante, de festas em geral. A nossa equipe está pronta para atender a todos. Inclusive, trabalhamos com um grupo gaúcho e tem sido uma parceria importante”, diz Angélica.

E durante a festa de inauguração da Yumm Cake, a empresária fez um discurso emocionado, falando de sua trajetória desafiadora nos EUA, que a conduziu ao sucesso profissional.

Trechos do discurso da empresária

“Há vinte anos , no dia 19 de junho de 1999, eu chegava a esse país trazendo na bagagem muitos sonhos. Alguns se tornaram pesadelos, outros morreram ao longo dos anos, mas esse sonho, que foi o mais almejado e planejado, hoje se torna oficialmente realidade. Sou grata a Deus em primeiro lugar, pois ele alimentou esse sonho, me capacitou ao longo dos anos, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho para que esse dia chegasse”.

“Agradeço ao meu marido, amigo, companheiro, braço direito, sócio e parceiro de vida por me apoiar, ajudar e trabalhar junto comigo para esse sonho se realizar. Agradeço a minha família, meus filhos, mãe, irmãs, sobrinhos, cunhados e primos e tios por todo o suporte. Aos meus amigos e clientes que se tornaram amigos”.

“Meu agradecimento especial ao meu primo André e sua esposa Solange, por terem acreditado nesse sonho e investido nele, minha eterna gratidão, sem vocês isso não seria possível”.

Lembrou Angélica da trajetória na culinária ,que começou muito cedo, pois vivia na cozinha ajudando a avó e a mãe. “Comecei a trabalhar aos doze anos e aos dezoito anos me formei professora. Fui dar aula numa escola rural, além de ensinar eu tinha que cozinhar para os alunos. A comida que o governo oferecia era horrível, então ali começava a minha jornada em transformar produtos ordinários em coisas extraordinárias. Ali descobri minha verdadeira paixão e vocação”.

Fotos: Omar Jor-el Photografhy