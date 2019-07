Edição de julho/2019 – p. 14

BIZCENTER USA oferece escritório compartilhado

A BIZCENTER USA – subsidiária da Multimedia – iniciou campanha para escritórios compartilhados e virtuais em Orlando, voltada às empresas que almejam economizar e investir em seu próprio negócio. O pontapé inicial aconteceu no dia quatro de julho, durante o “MusicWORKS”, no MetroWest –, com tenda de informações para os interessados. O evento teve quatro horas de música ao vivo e fogos de artifício no final.

Tudo ocorreu dentro do espírito empreendedor dessa nova empresa, informa a direção, projetada para atender um negócio eminentemente local, destacando-se o USA no seu nome, e, na logo, as cores da bandeira e a flama do “Olympic Team”. Os visitantes que estiveram na tenda da BIZCENTER USA receberam um folder com informações detalhadas de todos os serviços disponíveis.

O site – www.bizce nterusa.com – em paralelo a ações de marketing nas mídias sociais, já está no ar, atendendo aos interessados. E segundo detalha o empresário Fernando Mariano, CEO da Multimedia, “estamos trabalhando firme para começar a operação da BIZCENTER USA agora em agosto. Já iniciamos uma campanha com billboards eletrônicos – de 9m por 3m –, em dois pontos importantes de Orlando. Serão 1.500 inserções por dia, com rotativo do headline e da ilustração”, ressalta.