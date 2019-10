Edição de outubro/2019 – p.10

BIZCENTER USA franqueia espaços compartilhados e virtuais

A BIZCENTER USA, afiliada da “Multimedia” – quase 30 anos de integridade e liderança –, está operando no segmento de shared workspaces e virtual offices em Orlando, oferecendo qualidade e integridade profissional no atendimento a agências de publicidade, clientes diretos e mídias em todos os continentes. Sob o comando do CEO Fernando Mariano, a empresa é líder de marketing e comunicação, com reconhecimento internacional, criando um sistema de franqueamento de ambientes coworking, operando de costa a costa nos EUA, seguindo standards do mais alto nível, tanto nas instalações oferecidas como de organização e métodos.

“Nossas novas instalações, de quatrocentos metros quadrados, no ‘Metrowest Blvd’, num dos prédios mais modernos do sudoeste de Orlando, acomodam tanto a ‘Multimedia’ como a BIZCENTER USA. O local é bastante estratégico para negócios, próximo à ‘Universal Studios’ e ao ‘Orlando Convention Center’, e às freeways I-4, SR 408 e a Florida Turnpike”, informa o empresário. “O lançamento da BIZCENTER USA é apenas a primeira etapa de franqueamento de ambientes coworking – silencioso e produtivo”, reforça Fernando.

São 23 suítes executivas de luxo para até três profissionais, com ar-condicionado, mobiliário novo contemporâneo, incluindo mesa com 60 x 30, gaveteiro, armário de parede e cadeiras ergonômicas de alta qualidade. Paredes de vidro, chão ao teto, e paredes drywall e tetos com proteção antirruído garantem ótimo ambiente de trabalho.

“Importante ressaltar que cada suíte executiva tem duas conexões de internet de provedores independentes – um com 1 Gb e a outra com 100 Mb –, de forma a garantir a melhor experiência possível com e sem fio”, complementa o CEO.

Endereço comercial de prestígio

O programa de virtual offices, com opções de membership a partir de três meses, oferece um endereço comercial de prestígio para executivos de Orlando que trabalham em home office, protegendo assim a privacidade do seu endereço de residência. O mesmo programa é hoje um must para clientes do exterior que precisam receber correspondências nos EUA ou registrar uma empresa, de forma a atender exigências bancárias ou oficiais. Há ainda a opção de aluguel de mailboxes, nos mesmos moldes dos correios americanos.

A BIZCENTER USA tem dois conference rooms – cada um equipado com TV 4K HDR de 65 polegadas e dois dry erase boards –, e um sistema completo de conference call. Dispõe de ampla recepção, incluindo lounge e cozinha completa em ambiente de trabalho premium. Os conference rooms e as suítes executivas podem ser alugados por hora ou por dia.

Fundada em Orlando –em 1991 –, a ‘Multimedia’ é empresa líder de marketing e comunicação, reconhecida mundialmente. “Marque uma visita ou passe em nosso endereço no horário comercial para conhecer nossas instalações state of the art. Terei a maior satisfação em mostrar detalhamente nosso projeto e conversar com você sobre os próximos passos da BIZCENTER USA na criação de um franchise Nationwide”, convida Fernando Mariano, que recentemente completou 55 anos de carreira profissional bem-sucedida.