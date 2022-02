As pegadinhas e vídeos engraçados do famoso youtuber Biel Valadares serão gravadas em Orlando

Biel Valadares, sucesso no Youtube, Instagram e TikTok, está em Orlando para realizar vídeos engraçados com pegadinhas e curiosidade sobre a cidade. Mas o seu grande desafio será passar um dia visitando a Disney e lojas com apenas $20

Da Redação

O youtuber Biel Valadares, de Belo Horizonte (MG), sucesso também no Instagram e TikTok está em Orlando para realizar uma série de vídeos com pegadinhas, humor e curiosidades sobre a cidade – irá mostrar como se vive um americano. Com a irreverência que lhe é peculiar, Biel vai às compras e mostrará roupas e eletrônicos. Mas o grande desafio que ele promete encarar é passar um dia em Orlando com apenas $20 – incluindo passeio na Disney, nas praias e parques. Será que ele consegue?

Biel garante que sim e diz que coisas mirabolantes, de tirar o fôlego, serão mostradas aos seus seguidores. A viagem de 20 dias terá diversão, e ele percorrerá Orlando sozinho, quando serão produzidos 40 vídeos, em formato daily vlogs.

Para os corajosos que curtem muita adrenalina, Biel afirma que há muito que fazer na cidade – ele vai descobrir isto. Um presente para quem curte esporte e quer viver uma experiência bem americana, durante a viagem.

E mesmo com o dólar alto, Gabriel Valadares diz que vale a pena ir às compras em Orlando, e promete visitar vários shoppings e outlets e buscar diversas marcas e produtos que não são vendidas no Brasil.

Os seguidores de Biel Valadares podem se preparar, pois vêm coisas interessantes nos seus próximos vídeos. Novidades e curiosidades serão mostradas durante sua estadia em Orlando, com um roteiro especial, incrementado pelo humor, brincadeiras e informações curiosas.

Serviço

Canal no Youtube: Biel Valadares