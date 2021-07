O governador Ron DeSantis, o presidente Joe Biden e a prefeita Daniella Lavine Cava em Miami

Da Redação

Acompanhado da primeira-dama Jill Biden, o presidente Joe Biden visitou o local do deslizamento do “Champlain Towers South”, em Surfside, nesta quinta-feira, onde se reuniu com a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, com o governador da Flórida, Ron DeSantis, e outras autoridades locais.

Biden e Jill Biden se encontraram no St. Regis Hotel com o grupo dos primeiros policiais a chegar ao local do deslizamento de terra, na semana passada. Alguns deles eram resgatadores que pareciam exaustos depois de trabalhar nos escombros, nas “Torres Champlain South”.

Biden ouviu atento relato de bombeiros e autoridades – “Sabemos que o que eles estão fazendo aqui é incrível, com certeza”, disse Biden. “Nós só queríamos dizer obrigado.”

Jimmy Patronis, chefe dos bombeiros do estado da Flórida, agradeceu ao presidente e disse-lhe que a maior preocupação que eles tinham é o equilíbrio mental que esta operação terá nas equipes de resgate.

Após sua chegada à Flórida, o presidente democrata se reuniu com autoridades estaduais para saber os detalhes do colapso de Surfside. E, em reunião com o governador Ron DeSantis, com a prefeita de Miami-Dade Daniella Levine Cava e os senadores da Flórida, Marco Rubio e Rick Scott, o presidente expressou seu apoio à comunidade.

“Não vamos a lugar nenhum”, disse Biden ao pedir aos presentes que compartilhassem suas incertezas e como o governo federal pode ajudar.

A prefeita Daniella Levine agradeceu ao presidente por sua visita e colaboração diante da tragédia, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de investigar minuciosamente os motivos do colapso para garantir que uma tragédia como essa “nunca mais aconteça”.

Da mesma forma, o governador DeSantis expressou sua gratidão ao presidente Biden. “Ele reconheceu a gravidade desta tragédia desde o primeiro dia e deu muito apoio”, acrescentou o governador.

Retorno às operações

O chefe dos bombeiros de Miami Dade, Alan Cominsky, disse não saber quando as operações de busca e resgate continuarão em Surfside. Cominsky planeja se reunir com engenheiros estruturais nesta quinta-feira e desenvolver um plano para retomar o trabalho. Ele disse que seu principal objetivo é resgatar as vítimas e manter as equipes de resgate seguras.

Já a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e o governador Ron DeSantis, declararam que a missão de busca e resgate foi interrompida devido aos riscos de um novo deslizamento. A prefeita disse que as equipes de resgate “foram forçadas a interromper as operações” devido a “preocupações estruturais” na manhã de quinta-feira. Os esforços de resgate continuarão “assim que for seguro”, disse Cava à imprensa.

O governador, por sua vez, comentou que “ontem à noite houve problemas com a estrutura remanescente” do “Champlain Towers South”, acrescentando que engenheiros do Departamento de Transportes da Flórida estão ajudando o corpo de bombeiros de Miami-Dade a obter “diferentes opções de como lidar com isso. ”